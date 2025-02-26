还以爲真的拍了保险广告！《离婚保险》李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙「联手卖保险」大型看板曝光！

新剧《离婚保险》讲述的是保险公司革新商品开发组，爲了应对这个时代最热门的灾难「离婚保险」商品而展开的故事，是部办公室浪漫喜剧。

由李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演，是喜剧电影《爱杀特攻队》的李元锡导演和《御史与祚怡》的李载允编剧合作打造，除了四位主演都姓「李」外，连导演和编剧也是，真的是要姓「李」才能加入吗 XD



公开的最新海报中，大型广告看板上有著「离婚保险」梦之队李栋旭、李光洙、李多熙和李主傧他们分别举著「离婚 不管是谁！未婚、再婚、已婚」的牌子，下面还写著「为你的第二人生应援的离婚保险诞生」，这部的海报和预告都很有趣啊！



▼【人寿保险完整预告】全球首款《离婚保险》诞生，我们支持你的第二人生！确定在3月31日首播。



李栋旭饰演Plus损害保险革新商品开发组保险会计师「罗基俊」，虽然看起来看起来是具备资历和专业性的完美男人，但经历过三次离婚，因此决定开发离婚保险。李光洙饰演性格小心谨慎、注重安全的风险调查员「安全万」，他加入离婚保险项目，展开人生中最大的冒险。



李主傧饰演保险公司核保人「姜汉德」，长久以来一直认爲忍耐才是正确答案的人，然而在经历离婚之后，决心成爲完全不同的人。李多熙饰演只以投资观点看待世界的金融数学家「全娜莱」，她无法认同结婚后一定要把全部精力放在一个人的观点，因爲价值观的差异，在蜜月旅行刚回来就离婚了。



制作组也表示：「变身为保险公司各领域精英的李栋旭、李主傧、李光洙和李多熙，把离婚相关的所有事项数值化，定价的过程赤裸裸地、愉快地描绘出来。在与众不同的题材上，值得信赖的演员们的化学反应将带来不同的趣味。」

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