徐康俊＆秦基周《卧底高中》第4集收视8.3%刷新高！开播后好评不断，韩网友：「剧情很有趣、徐康俊真的太帅了」

由徐康俊、秦基周主演的《卧底高中》第4集全国收视8.3%、首都圈收视8.3%，收视持续创高，受到了热烈的关注。

这集播出中，针对郑海成（徐康俊 饰）和李东民（申俊航 饰）、朴泰秀（张成范 饰）之间发生的事情，学校暴力委员会正式展开。郑海成爲了证明朴泰秀赌博的事实，指示运营赌博网站的具尚泰社长（赵在允 饰）作证，把他带到学校暴力委员会现场，接著李东民也告发朴泰秀的恶行，让所有情况告一段落。



围绕在炳文高中的第二怪谈也被揭晓，郑海成爲了揭开内幕，查看了学校内1楼的挂钟，这时知道才知道学生会室里也有同样的挂钟。郑海成爲了进入学生会室，决心成爲学生会的成员，成为学生会的成员的条件是：校排前10名、100人以上推荐签名、学生会成员有最终选拔权利。国内部门第4组的组员为了让郑海成好好读书考到前10名，还帮他募集100人的签名。不过...很好奇为什么宥贞会反对郑海成加入学生会～



不仅如此，郑海成还发生因为教召不得不离开学校的突发情况，以生病为由请了病假，但是...导师吴秀雅（秦基周 饰）因为担心他，所以说要送粥给他，没想到又迎来一个危机！因为郑海成学校资料居住地的屋塔房里什么东西都没有，为了装成有人住的房子，国内部门第4组的组员又急忙地布置，由於吴秀雅的到访，三人急忙地躲进衣柜里。这集尾声，因为吴秀雅踩到地上的按摩球摔倒，拉著郑海成一起摔倒，两人就这样接吻了，这场面收视还高达10.3％，再加上躲在衣柜李的朴美贞（尹可而 饰）直接亲了想到打喷嚏的高英勋（赵福来 饰），最后所有人直接相见 XD



而《卧底高中》的好评不断，韩网友：「感觉收视会再上去！我们继续上去吧」、「第4集大有趣，好久没边看电视剧边笑了」、「徐康俊真的太帅了」、「昨天的结尾太搞笑了」、「每次看到徐康俊的脸都觉得他长得太帅了」、「徐康俊的脸和演技也超有趣」、「故事情节也很有趣」、「去海外旅行吧」、「演员们的演技也很好」、「徐康俊和秦基周 默契度也好、演技也好」、「刚开始以爲会很幼稚，但是很有意思」等等。《卧底高中》逢星期五、六 21:50 在「黄Viu」上架，可免费追看剧集的最新中字。

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