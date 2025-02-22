金秀贤疯狂喊丁海寅「Hae in啊」，后者反应超搞笑！网友：还记得另一个「Hae in吗」

BIGBANG成员G-Dragon携金泰浩PD与郑亨敦打造首档个人综艺《Good Day》，并邀请豪华嘉宾阵容助阵，让粉丝期待值瞬间拉满！

节目於2月16日正式首播，一位接著一位嘉宾登场，直到金秀贤亮相时，直接将气氛推向了高潮。



GD还邀请了一众同为1988年生的同龄艺人好友，除了金秀贤之外，还有李洙赫、丁海寅、任时完、黄光熙等人，多位男神同框的画面实属少见，难怪不少网友直呼「不敢想像」、「简直像是在看年末颁奖典礼」、「耳边响起『谁是我的新郎』的歌声」！



굿데이 1화 88즈의 88나라 CUT #정해인



최종 커플 투표까지 하는게 너무 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/eHaKm1uYg6 — 하이 (@hi_100401) February 16, 2025

其中最搞笑的一幕就是金秀贤和丁海寅的对话，金秀贤不停地喊「海寅啊」、「海寅啊」，听得一旁的丁海寅无可奈何地反问「别再叫我啦」！逗得其他人哈哈大笑！



정해인이랑 김수현이 대화를 주고받고 있다고……미친거라고이건 pic.twitter.com/EV1ONiggGY — 온누 (@ksheat__) February 16, 2025

这一幕让不少网友联想到了金秀贤和金智媛主演的人气剧《泪之女王》，金智媛扮演的女主角叫「洪海仁」（홍해인），和丁海寅（정해인）的后两个字韩文发音一模一样，TVING官方YouTube频道之前还专门剪辑过一段两人的「应答」恶搞短片，配上《泪之女王》里的金秀贤和《妈妈朋友的儿子》里丁海寅的片段，后者在前者一声声呼唤中逐渐失去理智，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！



丁海寅和金秀贤是同龄好友，丁海寅曾在综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》上提到过金秀贤和任时完，非常自豪地表示：「不知不觉就和那些朋友变得亲近了，经常见面，一起运动。」

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