《协商的技术》李帝勋以一头白发&不老容颜强势出击！个人海报化身并购企业的谈判专家：太帅了～

李帝勋在新戏里是被誉为「协商界白蛇」的传奇人物－尹洙诺，充满自信的微妙笑容，真的太有气势啦！

JTBC 在今天公开了全新周末剧《协商的技术》男主角李帝勋的个人角色海报，看起来专业且自信的外型，令众人留下了深刻印象。



李帝勋所饰演的「尹洙诺」拥有冷静且锐利的判断力，还有著卓越共感能力的传奇协商家，透过M&A（并购）实现企业想要的成果。收到韩国企业历史级人物—山人集团会长宋在植（成东镒 饰）之邀请，担任M&A团队组长，为偿还公司的债务，掀起了企业内的一场巨大风暴。PS：主演之一的金大明饰演集团内的专门律师「吴顺英」。



海报中捕捉了尹洙诺初次上班的画面，仅仅这张照片就引发了观众对他如何影响山人集团的好奇心。特别是他嘴角微微上扬的冷峻笑容与闪耀的眼神，都透露出他从未尝过失败的自信形象。



如海报上所述「M&A的传奇来了」的宣传语所示，当这位传奇协商家踏入山人集团后，他的动向也随之备受关注。该集团正背负高达11兆韩元的庞大债务，因此，为了拯救公司与员工，资金筹措已成为燃眉之急。

外界传闻，尹洙诺之所以被称为「白蛇」，是因为他能在脑海中瞬间思考100种策略。他拥有精准的判断力与出色的共感能力，能否透过M&A这一资本主义的精髓成功筹集11兆韩元？为此，他将展开怎样的行动，令人期待不已。



由《毕业》、《春夜》导演安畔锡执导的全新韩剧《协商的技术》将在3月8日首播，每周六、日晚上10点30分（KST）播出，「黄Viu」也会同步上架本剧。



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