《我的完美秘书》大结局将在2月14日情人节播出，最新预告剧迷喊：一定要让韩志旼&李浚赫幸福到最后～

（微雷，最新预告）《我的完美秘书》被公认几乎整路全程都在发糖的韩剧，相信最后也会是Happy Ending（幸福结局）的吧～。

SBS 热门职场爱情韩剧《我的完美秘书》虽早先遇上停播，后续却依旧保持在10~11%多的亮眼成绩，也因为停播，第12集大结局将会在2月14日情人节播出，网友们都相当看好届时收视率有机会再创新高，让这部好剧完美收官。



▼ EP.11 甜甜的送礼环节，先让对方失望，再拿出真正的惊喜礼物，值得学习XD：「不管你在哪里，我永远都不会放开你的手。」



在昨晚播出的第11集结尾，姜智允（韩志旼 饰）将员工们都召回公司，震撼宣布了自己将不再是Peoplez公司的代表，表面看似稳重微笑，却又表现出了复杂与不舍的情绪，令网友们相当佩服她的演技，成功被她的情绪给渲染。预告中她也寄予厚望，希望大家可以继续待著，好好守护这家公司。



▼ EP.12 最新预告：智允虽然成为失业人士，生活更加放松，两人也有很多可以玩耍的时间，刘恩浩（李浚赫 饰）也称赞：「失业很适合她。」依旧陪在她身边。最后一幕，智允对恩浩说：「刘恩浩，你被解雇了。」两人的结局究竟会是如何呢？每一句关键台词背后又意味著什么？真是让人太好奇啦！！



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