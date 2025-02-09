聊到主持的节目都不容易！大声问「那《单身即地狱》呢？」圭贤超直率：「那很轻松，一天录5集也可以」

BIGBANG 大声的 YouTube 节目《家大声》最新一集的嘉宾是 Super Junior 圭贤。

节目中，大声提到圭贤正在主持的节目有《韩文哲的黑盒子评论》、《单身即地狱4》、《赤裸的世界史》。对此，圭贤表示：「其实...觊觎我位置的人很多。」大声说：「这样的节目不是很棒吗？只要看 VCR 就可以了。」



结果圭贤表示不轻松，他说：「《赤裸的世界史》...要听10个小时的世界史，因为一次拍摄两集。你想像一下，历史课坐在最前排不能打瞌睡，要听5个小时，这个比想像中还要累。」他接著说：「还有《韩文哲的黑盒子评论》也是一样，要不停地体验交通事故，但很多人都觉得做这个节目很轻松，因为那是看到剪辑后，在里面拍摄的我们比想象中要难。」



当大声问「那《单身即地狱》不轻松吗？」时，圭贤坦率地承认：「那个是挺轻松的！那个是我最喜欢的节目，《单身即地狱》一天录5集也可以，真的能做到，这是真心话。」由於发言太真率，引发制作组大爆笑。



之后大声说自己也有看《单身即地狱》，但因为太熟悉的节目，会导致多巴胺不足。圭贤就说：「不好意思..这次的《单身即地狱4》虽然不知道什么时候会出来，但是我尖叫了！『这疯了吧！这是可以播的吗？』，一直会有新的发展，虽然也有制作组呈现的影响，但是因爲每个人都不一样，随著加入各自的真心后，总是会出现很多东西。」大声听到就一直要圭贤「剧透」，圭贤就说不能说。有在追《单身即地狱4》的朋友们看到有这种反应吗 XD 顺带一提下周就要大结局了，不知道会是什么结果呢～



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