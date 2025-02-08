84岁金惠子和小42岁的「糙汉」男神演夫妻！孙锡久：我可是前辈亲选的喔！《比天堂还美丽》公开奇幻预告

演员金惠子和孙锡久将饰演夫妻。

JTBC新土日剧《比天堂还美丽》是一部超越现世的浪漫剧，讲述了一对在天国重逢的夫妻的故事。金惠子饰演80岁时抵达天国的「李海淑」。 海淑在丈夫出事之后成为了家中的顶梁柱，历经生活锤炼的「斗士」。孙锡久则饰演「海淑」的丈夫「高岳俊」。 离开妻子后，他在天国建了一座漂亮的房子，作为邮递员等待与爱妻海淑的重逢。



新剧的制作阵容也令人充满期待，由金鉐润导演与李楠圭、金秀珍编剧再次合作，他们曾合作过人气剧《耀眼》。 同样出彩的还有主演阵容，除了金惠子和孙锡久之外，韩志旼、李姃垠、千浩镇、柳德焕等派实力也将参与其中。



日前公开的预告片引发了观众们极大的好奇心，金惠子和孙锡久作为夫妻亮相，展现了前所未见的「异世界」化学反应。 「海淑」选择以80岁的身份生活的原因也被揭示出来。 她从「岳俊」那里听到「你20岁时很美，40岁时很美，但现在最美」的话。然而真正等待她的是已经回到30岁年轻时的丈夫，虽然重逢令人惊讶，但两人将开始他们的第二段婚姻生活。



剧组表示：「孙锡久最近在综艺节目中透露自己因是『金惠子选中的』才加入这部戏，所以请大家期待他将展现出怎样的默契。」

另外，《比天堂还美丽》预计将在4月首播。

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