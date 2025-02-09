孙锡久和迪士尼乐园创始人是校友，15分钟人像素描获好评！戏里演「糙汉」，戏外贵公子：公司年营业额55亿

40岁的理想叔系男友、行走的荷尔蒙、既糙又性感，魅力值爆表，这些都是观众们给男演员孙锡久贴的标签。

自从一部《我的解放日记》让孙锡久爆火之后，他扎实的演技以及糙汉形象为其牢牢抓住了大批粉丝的心。 虽然不是顶级帅气的颜值，却有种莫名的吸引力，更被网友大赞性张力十足，演活了「具氏」的孙锡久在现实生活里也是背景精彩万分的男人。



最近孙锡久做客了JTBC综艺《拜托了，冰箱》，公开了自己冰箱中的食材，并展现了独特的饮食喜好。主持人金成柱和安胜焕惊讶地发现，孙锡久竟然喜欢MZ世代偏爱的多样食物。

节目还邀请了Netflix综艺《黑白厨师：厨艺阶级战争》中的冠军权成俊和亚军爱德华・李，再次展开了一场紧张的料理对决。 在15分钟的限制时间内，他们展示了自己的绝技。 孙锡久品尝完他们的料理后，惊叹道：「我无法冷静下来，太棒了！」



主持人金成柱介绍孙锡久时提到：「他毕业於世界7大美院之一的芝加哥艺术学院，校友中还有沃尔特・迪士尼！」节目中他与漫画家金风一起进行了一场素描对决，挑战绘制爱德华・李的漫画肖像。 两人分别在1分钟内展示自己的画技。最终孙锡久的画作得到了爱德华・李的认可。



虽然孙锡久经常在影视剧中扮演「糙汉」，但实际上现实生活里的他是精致的富二代，家境殷实。 他本人曾是大田广域市有名的精密机械制造公司——该公司2016年年销售额达到55亿韩币，且他持有该公司34.33%的股份，是最大的股东。 该公司是孙锡久的父亲所创建的南善精工（音译）的后身。不过比起管理公司，孙锡久明显更爱演戏，现如今他并未直接参与公司的经营，而是全身心投入到了演艺事业中，这就传说中的「如果不好好演戏的话，就要回家继承家业了」吗？



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