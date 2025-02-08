【韩网热门】《外伤重症中心》观众满意度新纪录！网友总结多个爆火原因

由朱智勋、秋泳愚(秋英宇)主演的Netflix新剧《外伤重症中心》火爆行进中。

据韩媒报导，该剧的观众满意度（满分100分）在首播周为80分，第二周为82分，创下历史最高纪录。 按比例计算，两个星期内观众中有9成表示满意（非常满意39%+满意50%）。 在观看原因中，「看过的人评价很好」（首播周16%→第二周33%）以及在知情途径中「周围朋友推荐」（9%→26%）的比例分别增加了2倍和3倍。

《外伤重症中心》未来的前景也被看好。 从首播前一周的52%的认知度上升到第二周的88%，而且在还没有观看过该剧的人群中，有74%表示「未来会观看」。

韩国网友评论：

1. 快出第2季

2. 没有love line，促使我一直看下去

3. 反覆观看都觉很很好看

4. 下饭神剧

5. 剧情很干练，也没有love line，非常好看

6. 不推荐吃饭的时候看，手术场景太真实了

7. 演员们都很优秀，但我最喜欢扮演「韩宥林」的尹敬浩，绝对是人气因素之一

8. 太好看了，不知不觉就看完了8集，很久没有一口气把8集都刷完了

9. 已经刷了4遍了，本周末打算继续看

10. 我也是因为朋友说好看才去看的，口碑非常重要，一口气把8集全部看完

11. 没有故意东扯西扯，剧情开展快速，也没有爱情，全都是医院里的故事

12. 医生都在看，能让业内人士满意的作品很少

13. 这么让人入戏的剧，前一部还是《黑暗荣耀》

14. 没有那种医学剧特有的感性、love line以及病人家属的故事，太爽了

15. 听说编剧以前是医生，会不会是因为这个原因

16. 反响这么好？？ 那我也要去看

17. 一天全部看完！！没有烂梗，剧情进展快速，即使看第二遍也能集中精神去看

18. 这是最近开播的电视剧里最好看的！只要打开第一集就会一口气看完，没有love line，没有演技差的人，太爽了，我已经推荐给很多朋友了

19. 一开始我都快进看的，第二遍甚至连手术场景都认真看一遍

20. 节奏快是这部剧最大的优点，完全没有拖拉的迹象，进展快速

21. 没有love line，不会故作神圣，剧情发展迅速，没有烂梗，如果大家都不推荐的话才奇怪

22. 没有love line，没有故意煽情，所有的故事都很精明强悍，我已经看了2遍了

23. 没有love line，也没有主角光环，进展快速

原文：https://theqoo.net/square/3602032978

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻