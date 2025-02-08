【韓網熱門】《外傷重症中心》觀眾滿意度新紀錄！網友總結多個爆火原因

由朱智勛、秋泳愚(秋英宇)主演的Netflix新劇《外傷重症中心》火爆行進中。

據韓媒報導，該劇的觀眾滿意度（滿分100分）在首播週為80分，第二週為82分，創下歷史最高紀錄。 按比例計算，兩個星期內觀眾中有9成表示滿意（非常滿意39%+滿意50%）。 在觀看原因中，「看過的人評價很好」（首播週16%→第二週33%）以及在知情途徑中「周圍朋友推薦」（9%→26%）的比例分別增加了2倍和3倍。

《外傷重症中心》未來的前景也被看好。 從首播前一週的52%的認知度上升到第二週的88%，而且在還沒有觀看過該劇的人群中，有74%表示「未來會觀看」。



韓國網友評論：

1. 快出第2季

2. 沒有love line，促使我一直看下去

3. 反覆觀看都覺很很好看

4. 下飯神劇

5. 劇情很幹練，也沒有love line，非常好看

6. 不推薦吃飯的時候看，手術場景太真實了

7. 演員們都很優秀，但我最喜歡扮演「韓宥林」的尹敬浩，絕對是人氣因素之一

8. 太好看了，不知不覺就看完了8集，很久沒有一口氣把8集都刷完了

9. 已經刷了4遍了，本週末打算繼續看

10. 我也是因為朋友說好看才去看的，口碑非常重要，一口氣把8集全部看完

11. 沒有故意東扯西扯，劇情開展快速，也沒有愛情，全都是醫院裡的故事

12. 醫生都在看，能讓業內人士滿意的作品很少

13. 這麼讓人入戲的劇，前一部還是《黑暗榮耀》

14. 沒有那種醫學劇特有的感性、love line以及病人家屬的故事，太爽了

15. 聽說編劇以前是醫生，會不會是因為這個原因

16. 反響這麼好？？ 那我也要去看

17. 一天全部看完！！沒有爛梗，劇情進展快速，即使看第二遍也能集中精神去看

18. 這是最近開播的電視劇裡最好看的！只要打開第一集就會一口氣看完，沒有love line，沒有演技差的人，太爽了，我已經推薦給很多朋友了

19. 一開始我都快進看的，第二遍甚至連手術場景都認真看一遍

20. 節奏快是這部劇最大的優點，完全沒有拖拉的跡象，進展快速

21. 沒有love line，不會故作神聖，劇情發展迅速，沒有爛梗，如果大家都不推薦的話才奇怪

22. 沒有love line，沒有故意煽情，所有的故事都很精明強悍，我已經看了2遍了

23. 沒有love line，也沒有主角光環，進展快速

原文：https://theqoo.net/square/3602032978

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