「爱情剧女王」徐玄振下部作品确定！确定出演新剧《Love Me》，这次将饰演妇产科医生！

新剧《Love Me》改编自瑞典电视剧，讲述虽然拥有财富、名誉和外貌，但除了这些一无所有的一个女人的成长故事。

由《你喜欢布拉姆斯吗？》、《爱情的理解》赵英民导演与《第3种魅力》朴恩英、朴熙权作家合作打造。

今日（5）公开徐玄振确定出演的消息。剧中，徐玄振将饰演妇产科医生徐俊京（서준경），虽然看起来是有个体面职业和外貌的 Wannabe Single ，但实际上却是一个孤独至极的人物。其背后隐藏著一个令人害怕的秘密，那就是7年前从因雷霆般的事故而崩溃的家庭中逃出来。为了不让这个秘密被发现，她正努力活得更激烈、更堂正，某天她身边出现唯一发现孤独让她坦率承认其孤独的男人。



《Love Me》的制作组表示：「徐玄振不仅是单纯地诠释剧本中的人物，还具有真诚地传达角色的叙事，让人陷入其中的力量。她深度的演技和细腻的表现力，让大家一起参与到徐俊京的成长的旅程中来。」

而徐玄振近年通过《你是我的春天》、《为何是吴秀才》和《一箱情缘》等作品，以不同的角色展现多样的面貌，接下来在新剧《Love Me》会展现什么样的新魅力，也备受期待！



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