BLACKPINK完整体开唱，开启2025年全球巡演

BLACKPINK将以完整体回归，举行全球巡回演唱会。

6日，YG娱乐通过官方YouTube频道发布了BLACKPINK2025年世界巡演的预告篇，影片中可以看到坐满Blink（BLACKPINK粉丝名）的演唱会现场，以及四位成员的身影。



BLACKPINK在2022年10月到2023年9月之间举行了世界巡演「Born Pink」。 凭藉这次巡演，她们创下了全球女性歌手巡演收入的第六位，赚取了3.3亿美元（约4000亿韩元）。这一成绩在K-pop女子团体的世界巡演历史上也是创下了新纪录，巡演覆盖了全球34个城市，举办了66场演唱会，吸引了约180万名全球Blink。 时隔1年5个，BLACKPINK的完整体巡演再次引起了广泛的期待。YG方面表示：「今年将全力支持BLACKPINK的团体活动，内部已经组建了专门的项目团队，计画以符合BLACKPINK全球地位的大型专案来填满这一年。」

与此同时，BLACKPINK的四位成员去年开启了双轨战略的个人活动。 团体活动由YG负责，而个人活动则由各自的公司进行策划。 Jennie成立了「Odd Atelier」，Jisoo成立了「Blissoo」，Lisa成立了「Loud Company」，Rosé则与Teddy合作成立了「THE BLACK LABEL」。

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