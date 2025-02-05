IVE安俞真无心之言变话题，「韩医院」梗闯入医界雷区！网友爆笑，韩医师不买帐

都说人红是非多，超人气女团IVE成员安俞真最近就因为在电视节目中的发言遭到了韩国不少「韩医师」的口谕笔伐。

最近韩网多个论坛上所谓的「安俞真韩医院梗」引发了热议，这一梗源自於安俞真在出演YouTube节目《Salon Drip 2》时提到自己考取驾照后想做的一件事。 安俞真在节目中提及保险理赔时说：「如果对方是责任方的话，他们肯定会说去韩医院看病。」这句话引发了广大韩医师的不满，他们认为这是一种对韩医医院的贬低。

安俞真在节目上表示：「我对驾车有一定的幻想，尤其会想像自己处理保险理赔的过程。」她在谈到「新挑战」时提到了驾驶和交通事故后的保险理赔问题，她还说：「我觉得能做到这些才算真正成为大人。」



安俞真透露保险是自己亲自办理的，节目主持人张度练「戏精上身」，即刻模仿交通事故后捂著后颈的情景，安俞真说道：「我也曾想像过这种场景，像电视剧里看到的那样受伤后捂著脖子下车。 网上有人说，如果是对方责任的话，他会提议去韩医院看病。」一番话听得制作团队哈哈大笑，她反问：「不可以说吗？ 这只是我在网上看到的，不能这么做吧。」



相关场景火速在韩医师之间传播开来，韩国传统医学会方面表示，「已经确认了该内容，但不会发布任何正式立场。」尽管如此，一些韩医师对此表示不满，认为安俞真的言论过於草率，「把韩医院描述成一个负面的地方」。 不少网友也纷纷加入讨论，称：「不要看安俞真年纪轻就欺负她啊，她又没说错」、「可是在我国，韩医院确实给人的印象不好」、「专门收治『尼龙患者』的地方」（尼龙患者：」尼龙」的日语发音衍生出的俚语，指的是那些假装真实但其实是假的人。 最常见的用法是指那些不是患者，但为了骗取赔偿金或保险金等目的而住院的人）、「上节目连话都不能说了吗？？ 只要对自己不利，就不允许其他人开口???」、「听说韩医师论坛里已经给安俞真贴上了标签」等。

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