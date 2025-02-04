IU＆朴宝剑《苦尽柑来遇见你》新剧照曝光！导演谈两人的化学反应，3月7日起每周上线4集！

Netflix 《苦尽柑来遇见你》由 IU（李知恩）、朴宝剑、文素利、朴海俊主演，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的「爱纯」和「宽植」一生的故事。今日公开的新剧照，再次吸引大家的视线。

剧中，IU饰演反叛儿「爱纯」，是个充满自信又勇敢的人，即使没有上学也梦想成为一名诗人；朴宝剑饰演的「宽植」像钢铁一样沉默寡言，是个勤奋努力又诚实的人。今日在「Netflix 2025 Korea」活动上，金元锡导演表示：「爱纯虽然因爲贫困和岛屿的环境而受挫，但却是能够克服自己人生的可爱角色；宽植是个爲了爱纯无所不能的帅气男人。」

接著，当问到两人的化学反应时，金元锡导演说：「我提前告诉大家的话（应该没意思）。」接著有自信地说：「这是可以想像的最好默契，可以看到与大家平时想像朴宝剑不同的样子，IU也将展现多重魅力。」



而《苦尽柑来遇见你》总共有16集，3月7日起每周五（3月14日、3月21日、3月28日）上线4集，这也是全新的播出方式。资深总监裴钟炳（배종병）表示：「我们通过与创作者讨论，选择符合创作意图、观众最可以享受的方式公开。《苦尽柑来遇见你》也是一开始就以四幕展开的作品，为了让观众们也能这样享受，所以采用这样的方式公开。」一次可以追4集，好像也很不错 XD

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