【有片】SM娱乐为挖到RIIZE元彬有多拼！破例派人去首尔站专程接回：「下车瞬间就可能被别家抢走」

韩国SBS电视塔昨日播出了SM娱乐30周年特别节目《K-POP The Beginning ： SMTOWN 30》第二部，介绍及回顾SM娱乐的新人挖掘及培训系统，分享了aespa、NCT WISH、RIIZE成员是如何被星探找到。

从90年代的街头开始到现在的SNS、短影音平台，SM娱乐的星探系统一直在与时俱进地发展，举凡学校、补习班、热门景点等青少年经常出没的地方，都有SM星探的身影。

aespa成员Karina就是IG私讯挖角的成功案例，而且在国中和高中时期分别接到2次来自SM不同星探的私讯。 NCT WISH成员SION也是通过IG私讯获得SM星探联络。





RIIZE成员元彬的被挖过程尤其有趣。 元彬说：「像平常一样放学回到家，躺在床上时突然收到私讯。 对方说是SM，我以为是诈骗。 心想就当是上当受骗，去参加试镜吧。」



SM艺人开发中心负责人回忆道：「一开始开会时看到元彬的影片，听说是住在蔚山的朋友，我就让职员去首尔站把他接回来。 一般情况下我们不会去迎接（试镜的人），但他自己来公司，在首尔下车的瞬间就可能被其他公司带走，所以我让人去接。 最终是我们的职员把他接来公司。」

에셈아티스트개발센터장님이 원빈 캐스팅할때 서울도착하는순간다른회사에서채갈수도있다고 서울역으로데리러가라햇댘 원래마중안나가는데 pic.twitter.com/xbU5Qjkdhx — w (@1bini_) February 1, 2025

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