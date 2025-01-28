和BLACKPINK Jennie传绯闻？！GOT7 BamBam再澄清：难道男女在一起吃饭就一定是谈恋爱吗？
广告

和BLACKPINK Jennie传绯闻？！GOT7 BamBam再澄清：难道男女在一起吃饭就一定是谈恋爱吗？

明星   2025年1月28日   星期二10:29   Tracy  

（封面图源：FB@뱀뱀 BamBam、X@jennierubyjane）

男团GOT7的BamBam再次澄清了与女团BLACKPINK成员Jennie的绯闻。

去年9月，BamBam和Jennie在美国洛杉矶的一家著名日本餐厅一起吃饭，被当地狗仔拍到，从而引发了两人恋情的猜测。 虽然报导称两人并非单独前往，还有其他朋友一起用餐，但因他们之间的友谊此前鲜为人知，这也使得澎湃新闻愈演愈烈。 当时Jennie所属的公司OA娱乐表示：「两人只是朋友关系，今天是单纯的聚餐。」否认了BamBam和Jennie的恋情传闻。
（图源：FB@뱀뱀 BamBam）

最近，GOT7出席了YouTube节目《偶像登场》，BamBam的个人资料中提到他曾在练习生时期暗恋女团TWICE的成员娜琏。 BamBam本人和其他成员都坦诚回应，称「每次娜琏进练习室时，BamBam都会害羞和呆住」、「我们都知道他喜欢娜琏」等。
（图源：X@jennierubyjane）

随后成员们也揭露了各自的一些八卦。 BamBam看到与Jennie的恋情传闻后表示：「根本就不是谈恋爱，就算一起吃饭也不一定是恋爱吧，和谁在一起就说是恋爱？」队友JAY B也补充道：「我也看到了这个新闻，觉得『不是很熟吗？』」BamBam再次解释说：「我们和BLACKPINK的朋友们从练习生时就认识了，以前就很熟了，所以一起吃饭很正常。」
（图源：YouTube《偶像登场》截图）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 和BLACKPINK Jennie传绯闻？！GOT7 BamBam再澄清：难道男女在一起吃饭就一定是谈恋爱吗？
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手