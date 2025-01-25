韩志旼真的是霸总XD 《我的完美秘书》EP.7为逃避李浚赫要换秘书，尾声再次霸气告白♥

《我的完美秘书》昨晚（24日）播出的新一集第7集，韩志旼扮演的姜智允代表认清的心意，但单恋也导致工作被影响，她决定换掉刘恩浩这融化她的秘书（李浚赫 饰）……

姜智允单恋刘恩浩，工作上只要注意到刘恩浩便会分心，她狠下心向徐美爱（李尚熙 饰）表示要换秘书，讲不出理由又后悔提起。徐美爱约谈了刘恩浩，刘恩浩反覆思索自己做错了什么，姜智允后来亲自解答：「问题出在我身上，我喜欢刘恩浩先生你。」



姜智允藏不住自己的心意，只能不断逃避刘恩浩，刘恩浩很是受伤。某天，姜智允看著因工作太累沉沉睡著的刘恩浩，替他遮了阳光，完全颠覆一般韩剧男主角替女主角遮阳光的情节。



「我心里有了在意的人。」刘恩浩听了康锡哥的建议，试著抛下心里认为的包袱。某天晚上姜智允和刘恩浩都加班，姜智允知道了刘恩浩晚点要「约会」，两个人望著彼此，各自情绪很复杂。刘恩浩下班后，姜智允决心追回刘恩浩，刘恩浩倒是推托了约会想回头找姜智允，两人处在在大马路的两端。

「刘恩浩先生，不要看那部电影……」「我看到你了，我过去。」刘恩浩快步走过马路紧紧拥住姜智允，姜智允看著刘恩浩率先吻了上去――



第7集「Love Cut」不到一天已破30万观看，网友激动留言「给选角两人的人奖励和奖金吧」、「什么呀李浚赫光是走路就很帅啊」、「哇……撕裂了，男演员第一，成人性感又像少年，连演技都演得好、声音也好听，哇今天是星期五居然这么幸福……」、「李浚赫终於遇见人生角色ㅜ」、「说实话，明明是老套的故事，但是脸蛋和演技都做得很美味」、「导演疯了，从电话那头听到同样的鸣笛声，领悟到看著马路对面……」、「真的好帅啊，激动到要吐了」、「历代级啊历代级，这样的情侣历代级」……等等。

▼第7集Love Cut



姜代表和刘秘书今晚播出的下集将正式谈起「办公室恋情」，不过姜代表说要隐瞒就变回了「铜墙铁壁」XD，搭个电梯也要让刘秘书「吃闭门羹」。抢先看内容，刘秘书胆敢(?)暗示要在办公司干嘛(???)，姜代表马上扳起脸庞让刘恩浩又吃鳖，姜代表事后独自笑出来，刘恩浩抱头备感丢脸XDD。

▼第8集预告片



▼第8集抢先看



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