【韩网热门】金秀贤正面击碎脑残CP粉的幻想

一名妄想粉（可以理解为脑残CP粉）在金秀贤的Bubble留言：「请和金智媛结婚，在IG公开放闪。 请告诉所有人，你们深爱彼此、是彼此的唯一。 赶快盖章说智媛欧尼是欧巴的，一定要抓住智媛欧尼，一定！！因为世上只有一个像智媛欧尼这样漂亮又可爱的人，请务必抓住她，一定一定要结婚！金秀贤金智媛一定要结婚！金秀贤妻子金智媛，金智媛丈夫金秀贤。 」

金秀贤看到了这则留言，回覆道：「kkkk希望大家现在就把电视剧当电视剧看吧kk」



韩国网友评论：

1. 妄想粉真的让人无言，金秀贤做得很棒

2. 金秀贤一定收到了非常多这类讯息，实在忍不住才会公开回覆吧

3. 经常在YouTube和Shorts看到这种留言，居然对演员本人也说啊

4. 《泪之女王》已经是一年前的剧了，也许他从那时开始一直深受其扰

5. 能传这么长的讯息表示已经订阅很久了，金秀贤这段时间该有多辛苦啊

6. 被妄想粉缠上的演员好可怜

7. 在他们眼里，两位演员就算穿的衣服不是同一品牌、只是颜色相似，都会被认为是情侣单品，真的太超过

8. 所谓妄想粉其实是精神病吧

9. 演员像这样划清界限很好，很明智

10. 尽可能地温和，但又坚定而干脆，good！

11. 有些艺人一开始在Bubble很活跃，后来逐渐不再发言，可能就是因为这种妄想粉太多吧...

12. 把那则讯息保存下来昭示众人真不错，精神病这种事情就应该让大家都知道

13. 公开处刑令人感到心情舒畅kkk

14. 内容太过分了吧，有点可怕

15. 这种人是有什么操作手册吗？ 跟我家演员妄想粉的措辞一模一样，真是C8

16. 这个妄想粉可能要转成黑粉了，所以我才讨厌妄想粉啊

17. 人怎么会变成这样呢，如果有病就赶快去医院吧

出处：https://theqoo.net/hot/3584531055

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