是否像「挚友」金宇彬、李光洙一样公开恋爱？D.O.都敬秀「绝对不会」，还透露：没见过申敏儿

D.O.（都敬秀）主演的电影《不能说的秘密》即将在1月27日於韩国上映，近日他也接受采访。

《不能说的秘密》是 D.O. 的第一部爱情片，剧本是在军队时收到的。D.O. 说：「很久以前就有想出演爱情片的想法，拍摄后感觉很有意思。之前演过很多很艰难又伤痛的戏，但是演爱情戏的时候反而能表现出不同的东西，所以很有意思。」



在成爲演员之前， 也是偶像组合 EXO 成员的 D.O. 坦言「当然谈过恋爱」，同时表示：「喜欢的感情是大家都能感受到的感情。而且我认爲有实质性的感情，也有很多间接性的感情。听著周围人的经验之谈、恋爱谘询和苦恼也是如此，这给我很大的帮助。」



而 D.O. 在电影里饰演陷入青涩初恋的音乐大学学生「宥俊」一角，被问到「有没有向长期公开恋爱的『挚友』金宇彬、李光洙徵求意见」（金宇彬和申敏儿已经公开恋爱10年，而李光洙和李先彬已经公开恋爱8年）时，他断然表示没有，说道：「我个人认识李先彬演员，但是一次都没见过申敏儿前辈，也不会和哥哥们谈论恋爱的事。」



对於能否看到他公开恋爱，D.O.也表示：「肯定看不到！现在还不是可以放心恋爱的时机，如果那个时候到来，我也会做些什么。那种时机应该会自然而然地就会到来，但不是现在。」

而《不能说的秘密》由 D.O.、元真儿、辛睿恩主演，这是翻拍自2007年台湾同名电影，影片讲述钢琴天才音乐学院学生宥俊（D.O. 饰）在学校练习室偶然遇到弹奏神秘音乐的贞雅（元真儿 饰）后开启的奇幻罗曼史。



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