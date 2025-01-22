李浚赫&申惠善Netflix悬疑新剧《Lady Doir》剧本围读照公开！《秘密森林》后时隔8年二搭

Netflix於22日宣布制作全新影集《Lady Doir》，由曾在《秘密森林》合作过的李浚赫和申惠善担任主演，今日公开第一张合照。

《Lady Doir》讲述了一个即使是假的，也想成为名品的女人「莎拉金」（申惠善 饰）与追踪她欲望的男人「武庆」（李浚赫 饰）之间的故事。（*是Doir不是Dior迪奥哦！XD）



申惠善饰演高端品牌亚洲分部总裁莎拉金，这是一个名字广为人知但实际上难得一见的神秘人物。 在上流社会的闪耀世界中，她一夜之间被指为一宗身份不明谋杀案的加害者，引发了对其隐秘身世的好奇。



李浚赫饰演执著於案件调查的刑警武庆，以锐利的目光紧追不舍。 在调查的过程中，莎拉金的多重身份逐渐被揭开，包括她的真名、年龄、职业和背景等。



《Lady Doir》的制作阵容坚强，导演金镇民以其扎实的执导功力受到广泛赞誉。 此外，还有曾参与电影《犯罪都市》、Netflix影集《保健教师安恩英》《假面女郎》的摄影导演周成林，Netflix影集《鱿鱼游戏》的剪辑导演南娜英，以及服装导演赵尚景等人共同参与制作。

申惠善和李浚赫曾在2017年电视剧《秘密森林》中合作过，时隔8年，永恩秀和徐东载通过《Lady Doir》再次聚首，新剧将通过Netflix向全球观众公开。

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