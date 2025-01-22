首位登台北大巨蛋韩星！「精灵女王」泰妍全新巡演《The TENSE》写新纪录，台湾站7种票价公开Weverse会员优先预购

「精灵女王」泰妍（SM官方正名）带著全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》回来了！此趟演出即将於首尔揭开序幕，海外首场献给台北大巨蛋，她将在3月16日与台湾S♡NE见面。演唱会於近日传来捷报，首尔场采用Weverse会员预购以防范黄牛，门票甫开卖已全数售完，台湾场比照办理，主办单位「远雄创艺」20日宣布购票日与售票方式，将采取两个阶段售票，只要身为Weverse会员即可在2月7日中午12点到晚间18点优先购票。

泰妍兼具颜值、歌声，以富有穿透力的温暖嗓音站稳歌坛天后地位，2024年11月睽违1年推出第六张迷你专辑《Letter To Myself》，讲述在各种情况下，面对外界时的自我感情与集中於内心世界的真实一面，借而传递温暖讯息。泰妍音源女王威力发威，专辑甫发行第一周就拿下Melon音乐串流平台冠军排行；台湾方面，音乐平台Apple Music的前百大歌曲排行攻占第4名，音乐平台Spotify的每日歌曲排行第15名。

《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是继《The ODD Of LOVE》之后，泰妍挟带女王气势相隔1年7个月再度展开全新巡演，2025年更是她迎来Solo出道10周年，对於歌迷与她皆意义非凡，巡演除了首尔、台北站以外，还将前往马尼拉、雅加达、澳门、新加坡、曼谷等8个地方与歌迷相会。



值得一提的是，《TAEYEON CONCERT - The TENSE》演唱会还未开演，已经先传来新纪录佳绩。活动以首尔为起点於3月7日起到9日揭开序幕，3天场次门票全数於Weverse会员优先预购阶段就创下完售成绩；紧接著，巡演海外首场3月16日来到台北与台湾Sone（官方粉丝名称）见面，成为第一位站上台北大巨蛋的海外歌手，创下新纪录。

《TAEYEON CONCERT - The TENSE》台湾站於3月16日在台北大巨蛋盛大举办，泰妍是继华语天王周杰伦、天后张惠妹之后，第三位站上该场地举办个人演唱会的歌手，并成为首位站上台北大巨蛋的海外巨星，不仅是泰妍音乐生涯中的一大里程碑，也具有特殊意义，展现其在全球音乐市场的强大影响力与超凡地位。



主办单位「远雄创艺」20日宣布购票日与售票方式，票价分为6680、5880、4880、4280、3280、2280、1880元，争取Weverse会员优先预购方案，以付费会员制实名认证机制注册杜绝黄牛，同时防范冗长入场查验流程，采取2阶段售票，只要身为Weverse会员即可在2月7日中午12点到晚间17点59分59秒优先购票，2月8日中午12点则全数开放售票，预计在拓元售票系统开卖。

TAEYEON CONCERT - The TENSE in TAIPEI售票讯息

演出时间：2025.3.16 (日) 17:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台北大巨蛋

票价：

全座席：

特A区NT $6,680 （含VIP通行证&明信片）

特B区 NT $5,880

看台座位区 NT $5,880 / 4,880 / 4,280 / 3,280 / 2,280 / 1,880

售票网址：座位图和售票连结建置中，即将公告~

售票时间：

Fanclub Pre-sale: 2025.2.7 (五) 12:00 – 17:59:59 S♡NE官方会员(GL)预购

General sale: 2025.2.8 (六) 12:00 拓元售票系统正式开卖

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