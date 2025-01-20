IVE张员瑛展示粉丝心：「从11岁开始就一直看《拜托了冰箱》」透露最想见的厨师是《黑白大厨》崔铉硕

我跟张员瑛一样，也是看《拜托了冰箱》长大的！！！以前真的太喜欢这部综艺节目了。

昨晚（19日）播出的JTBC综艺节目《拜托了冰箱》中，女团 IVE 成员张员瑛与喜剧演员李恩智一同出演，并请求厨师利用冰箱内的食材制作料理。



当天，张员瑛透露：「《拜托了冰箱》在2014年首次播出，当时我才11岁。虽然无法收看直播，但一定会透过重播来观看。」展现了对节目的深厚感情。当被问及「最想见的厨师是谁？」时，她毫不犹豫地提到崔铉硕，吸引了大家的目光。

张员瑛表示：「我很喜欢看《黑白大厨》，尤其是您做比目鱼海带汤时的料理风格，完全是我的菜！」展现了自己的粉丝心情。听到这番话，崔铉硕露出满足的笑容，表示：「努力做料理真是值得了。」引来众人羡慕的目光。



然而，两位主持人金圣柱和安贞桓并未轻易放过这一幕，开玩笑说：「张员瑛在事前访谈中提到『崔铉硕厨师真是个幸运的人』，这是否意味著他能走到这里完全是靠运气呢？」试图激起更多笑料。

面对这样的「指控」，张员瑛有些慌张地解释道：「我不是那么说的。我觉得人在生活中一定要有运气的加持。实力者若再加上运气，那就是最棒的。而崔铉硕厨师就是这样的人。」崔铉硕听后点头表示认同，并说：「这我非常同意。」

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