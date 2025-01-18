银赫出道20周年首发SOLO专辑《EXPLORER》，推出3个不同版本、复古感性设计获一致好评：「超级小公司比SM更用心」

Super Junior银赫将於27日发行出道20年以来的首张SOLO专辑《EXPLORER》，近日公开了3个版本的专辑设计，分成播放器、漫画书、钥匙圈等独特概念，真的又时尚又可爱！

银赫新专辑《EXPLORER》共收录了包括主打歌《UP N DOWN》在内的7首歌曲，分别是《A-yo》《TRAP》《You & I （Feat.圭贤）》《Step By Step》《Second Chances》以及特别曲目《会有吗（있을까）》。



银赫亲自参与了《A-yo》的作词，Super Junior成员东海与圭贤分别参与了作词作曲及合作演唱，展现了团员之间非凡的情谊，还邀请了VINCENZO等韩国顶级K-POP音乐制作人加盟。



尤其值得注意的是，这次新专辑做了3个不同设计的版本，其中「EXPLORER版」封套造型模仿千禧年前后流行的MP4播放器，附赠12张明信片可作为更换「屏幕」背景，此外的构成还有CD、photo book、贴纸、印制小卡、照片小卡、文件夹。



「漫画版」也内容丰富，请来韩国人气插画师ChaCha绘制卡通形象，封套设计成漫画书模样，包含漫画风的CD、小册子、photo book、Lenticular小卡、照片小卡、明信片、折叠海报，还有卡通形象立牌！



昨天又公开了新的「钥匙圈版」专辑，也是目前最多人好评、最受期待的一版，设计了4款截然不同的钥匙圈，包含可更换「屏幕」照片的电子宠物钥匙圈、NFC亚克力感应钥匙圈、LED钥匙圈、模仿MP3播放器的带式钥匙圈，以及照片小卡。



银赫和东海2023年与SM娱乐合约到期，仅保留团体合约、不续个人约，随后联手创立了独立厂牌ODE娱乐。 这家公司目前也只有这两位艺人，可以说是超超小公司，居然做出了如此高品质的设计，令粉丝无不感到惊喜和期待。

网友：「美爆了」「这才是真正的Y2K感性」「完全是世纪末感性，就像H.O.T那个时候」「SJ历代专辑和周边里最漂亮的一次kkk」「很适合银赫」「SJ在SM时都没有过这么优质的专辑，一直很羡慕SHINee和Red Velvet」「SM都很少能做出这么高品质，这间小公司也太强了吧」

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