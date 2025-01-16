国宝级美女也需要动刀？ 韩佳人探访整形外科「修缮」估价3500万，网友开悟：丝毫没意义

演员韩佳人昨日更新个人YT频道，作为公认的自然美人，第一次接受整形医院的评估和报价，若想「更加完美」居然要花掉相当於一辆车子的钱！

韩佳人表示自己虽然常去皮肤科，但从未光顾整形外科，只有侄子鼻子受伤时带著去过一次。 因为经常有人说韩佳人不上镜、真人比画面更好看，她好奇整形医生会针对这一问题给出什么样的建议，带著疑问拜访了首尔市江南区3家整形医院。



第一家医院表示韩佳人几乎没有需要修缮之处，唯独当皮肤下垂导致双眼皮变多层或遮挡瞳孔时，可以选择对双眼皮进行提拉，或对上眼睑脂肪进行重置，价格在250万到350万韩元左右，但若没有感到不适其实完全可以不做。



第二家整形医院的医生表示见过很多明星，韩佳人这样美的眼睛和鼻子真的十分罕见，在明星里都算得上顶尖美人，很担心给出修缮意见会被骂XD医生认为如果非要修缮的话就是脸型轮廓的部份，因为韩佳人的口腔脂肪垫较薄，如果体重减轻可能会出现像骷髅一样凹陷的情况，可以削掉部份颧骨表面以减少体积，再切掉部份下巴尖和下颌角以提升下半张脸的线条，并通过3D摄影建模给出了预想效果图。



医生表示韩佳人的鼻子已经非常完美，但鼻梁稍微弯曲、不够对称，鼻柱也有点内缩，都可以通过手术来改善。 费用方面，单是脸型轮廓就要1000万韩元，若加上双眼皮手术、眼型矫正、上眼睑脂肪重置、鼻梁不对称矫正、鼻柱延长、缩鼻尖，一共需要2500万到3500万韩元！



韩佳人惊呼这相当於一辆车子的价格，但如果能解决不上镜的问题还是蛮心动的，也坦言咨询之后感到自尊感下降。



第三家医院认为削颧骨会导致面颊下垂，给出的建议是填充面颊、提拉额头、降低发际线、眼下脂肪重置，总价1600万韩元，预想效果图如下。（小编觉得已经看不出是韩佳人了啦！）不过该医生也说现在没必要做，韩佳人已经是全韩国罕见的美人，除非出现实在无法修饰的问题才需要处理。



影片最后韩佳人选择不动刀：「我相信自然就是美，想让大家看到健康自然老去的模样。」



网友认为韩佳人这支影片有著十分正向的影响，因为让大家知道了整形这件事其实没有意义，就算是金泰希、宋慧乔、张员瑛去医院咨询也会被给出一堆意见，不过是为赚钱而营销的生意罢了：「缓解了我的容貌焦虑」「完全不想整形了」「这可是鼻子整形范本本尊，很多人照著整都整不出来」「 美到韩佳人这程度都要3500万，我还是按自己本来的样子活下去吧」。



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