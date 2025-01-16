韩男上节目痛诉「我老婆出轨边佑锡了」：为他已经花了一台车的钱！

一部《背著善宰跑》让男主角「善宰」的扮演者、演员边佑锡火遍全亚洲，人气飞升，直接从3、4线明星一跃成为最新顶流，不知迷倒多少粉丝。 最近一名男性做客综艺节目，爆料自己的妻子是边佑锡的忠实粉丝。

日前公开的 tvN STORY《金昌旭秀3》以「勉为其难地生活」为主题进行，一位投稿者透露：「我的妻子出轨了，对象是一个身高187厘米，拥有帅气面容和甜美嗓音的年下男。 即便是我看来也完美到让我感到自惭形秽，而这个人正是《背著善宰跑》的演员边佑锡。」他表示，妻子的手机桌面和电脑桌面都换成了边佑锡的照片，甚至为了获得周边商品还与商店职员暗中「勾结」。

这位男性投稿者继续表示：「用在追星上的总金额相当於一辆中型轿车的价格。 妻子以二手交易为由，说需要用车，结果搬回了一尊190cm高的边佑锡立牌。」



丈夫还吐槽道：「妻子在看到边佑锡出演的电视广告时，会露出陶醉的表情，而面对我时黯然失色。」听完这番话之后，嘉宾黄宰胜表示：「最渴望妻子爱意眼神的人其实是丈夫，丈夫的神情就像一盏快熄灭的蜡烛。」金昌旭则注意到了投稿者的妻子正坐在观众席中双手捂嘴笑，丈夫还表示平时从未见过妻子这样的笑容，金昌旭随即吐槽：「你们打算什么时候离婚？」



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