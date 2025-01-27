《只要有空，》以自身最高收视4.4%收尾第二季！第三季将在5月播出，刘在锡＆柳演锡继续主持 BLACKPINK成员接连宣布SOLO！效率快＋专辑曲目超多首，网友：离开YG就是不一样！ 李浚赫真的红了！网友挖2年前旧料，庆祝绘本被选为「青少年推荐」却配这张图！网友：还以为自己点错APP 【多图】美爆了！韩国国立中央博物馆推出全新周边，传统特色融合现代创意、好评如潮一上架就断货 过年有Disney+就不怕剧荒！多部最新热门韩剧《照明商店、揭密最前线、来自地狱的法官、热血司祭2》一次看个够～

BLACKPINK 只与YG娱乐续约团体约，成员皆未续个人合约，四名成员也各自展开华丽的个人活动。

Jisoo（金智秀）的新剧《流感》即将在2月7日公开，接著还有电影《全知读者视角》和电视剧《月刊男友》等作品。日前 Jisoo 也预告即将在2月14日以歌手身份回归，这也是时隔两年的音乐作品，让粉丝们都相当期待！



Jennie 将在3月7日发行首张正规专辑《Ruby》，收录包括去年10月公开的单曲〈Mantra〉在内的15首歌曲，特别是这次专辑中还将与 Childish Gambino、Doechii、Dominic Fike、Dua Lipa、FKJ、Kali Uchis 等世界级艺人的合作，吸引人们的视线。25日也公告3月6日在美国洛杉矶、3月10日在纽约和3月15日在韩国举行《The Ruby Experience》演唱会。



ROSÉ 与 Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作的先行曲〈APT.〉，超洗脑的歌词和旋律，席卷国内音源榜单1位，进入美国 Billboard 主单曲榜 Hot 100 ，MV 点击量突破9.5亿次，在全球引发热潮，之后发行收录12首歌曲的首张正规专辑《rosie》。而 ROSÉ 在近日也参加法国慈善活动「Le Gala des Pièces Jaunes」。



Lisa 去年以〈ROCKSTAR〉为开端，陆续发行〈NEW WOMAN〉、〈Moonlit Floor〉等歌曲，期间在美国纽约 Global Citizen Festival、维多利亚的秘密大秀等演出，还举行《LISA Fan Meetup in Asia 2024》亚洲巡回粉丝见面会。另外，Lisa 确定将於2月28日发行首张正规专辑《Alter Ego》（共有12首歌曲）。



成员在这一年努力活动，也有网友就表示：「所有 SOLO 歌曲加起来要比 BLACKPINK 还多了。」今年1月初有韩媒报导，BLACKPINK 将在今年5月发行新专辑，回归后开始世界巡演，此前梁铉锡也有提到 BLACKPINK 将在这年启动世界巡演。



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