惠利演出拥有社会顶尖0.1％的天才DNA二代！《善意的竞争》变身医院院长女儿

2月10日的STUDIO X+U电视剧作品《善意的竞争》即将首播，本剧剧情描述韩国激烈竞争的高考，转学来到韩国顶尖1％的彩花女高的瑟琪，各自展现自己野心的朋友们，以及曾是高考出题委员的父亲充满疑问之死，缠绕著许多谜团。

由惠利饰演刘在伊，郑秀彬饰演禹瑟琪，江慧媛饰演周艺里，吴宇里饰演崔京等，这些陷入了竞争中毒的10多岁少女们，将发展出一段令人提心吊胆的危险情感，内心世界与他们的关系也将产生变化。今日公开的预告片中也以某人溺水的镜头开启整个故事，接下来就以彩花女高为背景，在学生们面前表现得趾高气昂的刘在伊，还有与在伊相反的禹瑟琪、周艺<里与崔京，每位学生几乎都带有高度警戒心， 旁白讲述著「你们认为 竞争是从何时开始的呢？」引发观众的好奇。



在伊与瑟琪两人是完全不同类型的第一名，强调他们是对立的人物。刘在伊一边问著「瑟琪也在准备韩国大学吗？」并走向禹瑟琪，并且用充满好奇心的眼神望向禹瑟琪，两人紧张的对立关系就此展开。另外还有在镜子前自拍的周艺里，在顶楼神经质地丢纸团的崔京等，他们的台词也展现出各自的矛盾与不合。



《善意的竞争》预告片在公开短短的时间内，就相当快速地说明了女学生之间的嫉妒与憧憬，还有他们之间的友情与执著，10几岁的少女们也像是社会竞争的缩影，写实的感觉立即吸引了许多观众们的视线。在短短30几秒的快速场景转换，描绘了四位演员们的眼神、表情以及爆发性的情感，预告影片激发了观众们的好奇心。惠利所饰演的刘在伊是全国前0,1％的天才高中生，也是医疗中心院长刘泰俊的女儿，将透过《善意的竞争》展现不同的魅力。



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