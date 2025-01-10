《玉氏夫人传》暖男秋泳愚走红，下下下部作品都已排好：从医疗剧、黑帮片到爱情剧

《玉氏夫人传》不仅展现了女主「九德」的机智勇敢，饰演男主的秋泳愚（秋英宇）也凭藉温柔帅气形象获得观众喜爱。 现在剧还没播完，秋泳愚今年的新剧档期已经排满了！

秋泳愚1999年出生，2021年主演网路剧《You Make Me Dance》出道，随后出演《警察课堂》、《学校2021》、《O'PENing- 巴别综合症》、《偶然的田园日记》、《绿洲》等多种题材的电视剧和网剧，逐渐积累观众缘。



出道三年后，秋泳愚第一次担任周末剧主角，在首次挑战的古装剧《玉氏夫人传》中展现一人分饰两角：朝鲜时代的全能艺人「天升辉」和名门大户的长子「成允谦」，精湛演技获得好评。



今年，秋泳愚有超过三部新作即将与观众见面，包括Netflix的新剧《重症外伤中心》、《广场》以及tvN的《牵牛与仙女》。

首先，改编自同名网路小说的《重症外伤中心》将於本月24日公开全剧，故事讲述天才外科医生白江赫（朱智 饰勋）上任院长后对形同虚设的重症外伤团队进行复苏的故事。 秋泳愚饰演白江赫的第一个徒弟「杨载源」，是肛肠专业精英医师，跟随白江赫拼尽全力拯救重症病患，在挑战中逐渐成长。





Netflix剧集《广场》改编自同名网漫，是一部黑帮动作片。 剧中，南基准（苏志燮 饰）自愿切断跟腱脱离组织，11年后弟弟南基锡（李浚赫 饰）作为组织二号人物离奇死亡，基准为调查其弟弟死因重新回到组织。 秋泳愚饰演「李金手」，是组织首领李周云（许峻豪 饰）的儿子，作为现任检察官与组织保持距离，但因其野心为剧情增添了紧张感。



tvN奇幻浪漫剧《牵牛和仙女》同样改编自同名网漫，讲述一名从未谈过恋爱的高中女生兼巫师亲自拯救初恋的故事。 秋泳愚饰演男主角「裴牵牛」，将演绎一段清新而美好的初恋罗曼史。



此外，古装爱情韩剧《玉氏夫人传》逢星期六、日晚上11时15分在「黄Viu」上架，本周末即将更新大结局最后两集！



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