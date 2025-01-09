【韩网热门】宋承宪至今仍称宋慧乔为「恩熙」，见面时手动加BGM！
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【韩网热门】宋承宪至今仍称宋慧乔为「恩熙」，见面时手动加BGM！

明星   2025年1月9日   星期四16:10   Sani  

（封面图源：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》截图，《蓝色生死恋》中文版海报）

宋承宪和宋慧乔主演的韩剧《蓝色生死恋》二十多年来一直是剧迷心中经典，近日宋慧乔做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时透露，宋承宪直到现在仍用剧中角色的名字称呼她。

宋慧乔：「有时私下见面，我一推开门进去，就听到他已经在播放OST，还问我：『恩熙，你来了啊？』」刘在锡说宋承宪真的是很有趣的人，宋慧乔无奈笑道：「现在差不多该停止了吧...」

韩国网友评论：
1. 他居然亲自加BGM，也太疯了吧kkk
2. 宋承宪原来是这么搞笑的人吗kkk
3. 用这张脸搞笑会不会太过分kkk
4. 播放的应该是〈祈祷〉吧？ kkk
5. 宋承宪提前找好OST、 期待著宋慧乔什么时候进来，光是想象就超搞笑kkk
6. 宋慧乔看起来超厌倦的kkk毕竟已经20多年了啊
7. 因为长得太帅，经常忘记他是搞笑人kkk
8. 宋承宪应该多拍爱情喜剧
9. 看出差十五夜的Starship篇，就发现他是搞笑角色kkk
10. 别忘了，他参加曹世镐婚礼的原因是「为了不落伍」kkk
11. 我还以为是浪漫凄婉的气氛，原来是gag啊kkk
12. 想起李栋旭也经常把金高银叫做「其他遗漏者」kkk
13. 下次你们再见面的时候可以这样做吗：一直忍著不播放那首歌，直到快要离席时，等宋慧乔问「今天怎么没放BGM」，你就在这瞬间打开OST，说：「恩熙呀，欧巴走了。」然后头也不回地走掉！就算我看不到这一幕也好，拜托宋承宪大叔实现我的心愿吧！
14. 你俩一起上《藉口罢了》吧！求求了！
15. 他确实很搞笑... 有一次我在路上偶遇他，因为太惊讶就说了一句「宋承宪...？」他立即从钱包里摸出两张5万元给我，说晚上干嘛在外面乱跑，搭计程车啦！然后就走了。 真的对粉丝很好啊。 然后酒味超重的。 当时年纪小，这笔钱用来补贴房租了，希望他每部作品都大卖，加油
16. 哎？ 我也遇到过... 在清潭洞喝了不少酒，出来的时候是凌晨三点半，不舍得花钱叫计程车，就打算去狎鸥亭附近找个网吧等第一班车。 突然跟两个从酒馆出来的大叔撞到一起ᅲᅲ宋承宪说：「这么晚了，怎么还在外面晃！」我回答说在找网吧等第一班车，他眼眶湿润，然后从同行的人钱包里拿出五万韩元，帮我拦了出租车，我就这样顺利回家了。 那个... 帮我出钱的郑埻夏先生，也十分感谢kkk
17. 宋承宪人真的很好，我兼职时电影院举办试映会，来了很多演员，有个男演员超级没礼貌，但宋承宪人超好！即便保镖拦著也努力给全部粉丝签名、听粉丝讲话，总之超级好！！！
18. 宋承宪究竟是什么人啊kkkk
19. KINGKONG有很多搞笑的演员，宋承宪、李栋旭、柳演锡、李光洙，用这组合拍一个旅游真人秀吧，超想看

出处：https://theqoo.net/hot/3564366904

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