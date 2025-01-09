【韩网热门】宋承宪至今仍称宋慧乔为「恩熙」，见面时手动加BGM！

宋承宪和宋慧乔主演的韩剧《蓝色生死恋》二十多年来一直是剧迷心中经典，近日宋慧乔做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时透露，宋承宪直到现在仍用剧中角色的名字称呼她。

宋慧乔：「有时私下见面，我一推开门进去，就听到他已经在播放OST，还问我：『恩熙，你来了啊？』」刘在锡说宋承宪真的是很有趣的人，宋慧乔无奈笑道：「现在差不多该停止了吧...」



아 개욱기다 송승헌 아직도 송혜교=은서라고 부른대 ost깔고서 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 은서 왔니? 이제 그만 좀 해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/G1n1Xlnfur — 따뜻 (@bravomylife0707) January 8, 2025

韩国网友评论：

1. 他居然亲自加BGM，也太疯了吧kkk

2. 宋承宪原来是这么搞笑的人吗kkk

3. 用这张脸搞笑会不会太过分kkk

4. 播放的应该是〈祈祷〉吧？ kkk

5. 宋承宪提前找好OST、 期待著宋慧乔什么时候进来，光是想象就超搞笑kkk

6. 宋慧乔看起来超厌倦的kkk毕竟已经20多年了啊

7. 因为长得太帅，经常忘记他是搞笑人kkk

8. 宋承宪应该多拍爱情喜剧

9. 看出差十五夜的Starship篇，就发现他是搞笑角色kkk

10. 别忘了，他参加曹世镐婚礼的原因是「为了不落伍」kkk

11. 我还以为是浪漫凄婉的气氛，原来是gag啊kkk

12. 想起李栋旭也经常把金高银叫做「其他遗漏者」kkk

13. 下次你们再见面的时候可以这样做吗：一直忍著不播放那首歌，直到快要离席时，等宋慧乔问「今天怎么没放BGM」，你就在这瞬间打开OST，说：「恩熙呀，欧巴走了。」然后头也不回地走掉！就算我看不到这一幕也好，拜托宋承宪大叔实现我的心愿吧！

14. 你俩一起上《藉口罢了》吧！求求了！

15. 他确实很搞笑... 有一次我在路上偶遇他，因为太惊讶就说了一句「宋承宪...？」他立即从钱包里摸出两张5万元给我，说晚上干嘛在外面乱跑，搭计程车啦！然后就走了。 真的对粉丝很好啊。 然后酒味超重的。 当时年纪小，这笔钱用来补贴房租了，希望他每部作品都大卖，加油

16. 哎？ 我也遇到过... 在清潭洞喝了不少酒，出来的时候是凌晨三点半，不舍得花钱叫计程车，就打算去狎鸥亭附近找个网吧等第一班车。 突然跟两个从酒馆出来的大叔撞到一起ᅲᅲ宋承宪说：「这么晚了，怎么还在外面晃！」我回答说在找网吧等第一班车，他眼眶湿润，然后从同行的人钱包里拿出五万韩元，帮我拦了出租车，我就这样顺利回家了。 那个... 帮我出钱的郑埻夏先生，也十分感谢kkk

17. 宋承宪人真的很好，我兼职时电影院举办试映会，来了很多演员，有个男演员超级没礼貌，但宋承宪人超好！即便保镖拦著也努力给全部粉丝签名、听粉丝讲话，总之超级好！！！

18. 宋承宪究竟是什么人啊kkkk

19. KINGKONG有很多搞笑的演员，宋承宪、李栋旭、柳演锡、李光洙，用这组合拍一个旅游真人秀吧，超想看

出处：https://theqoo.net/hot/3564366904

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