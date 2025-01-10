闵熙珍说谎？投资商实名爆料：骂房时爀是「猪XX」，谘询如何带走NewJeans

2025年，闵熙珍和HYBE的争议持续，这次有投资商直接爆料曾与闵熙珍商讨挖走NewJeans。

韩媒「TenAsia」独家公开了与Da Bo Link（音译）会长朴正奎（音译）的采访，称其去年曾与闵熙珍进行投资相关的讨论。 朴会长表示，闵熙珍说自己从未见过他是谎言。

朴会长透露自己在去年8月底收到了闵熙珍的投资请求，而NewJeans成员A的叔叔B先生在其中充当了桥梁的角色。 据朴会长称，B先生曾要求他向闵熙珍投资50亿（韩币，下同），朴会长则提出不如通过收购Da Bo Link来构建一个新的合作结构。

朴会长还透露去年9月，闵熙珍和B先生曾在他家里进行过一次会面，朴会长向闵熙珍提出了收购Da Bo Link的建议，并讨论了资金筹集的相关事宜。 在这一过程中，闵熙珍前代表不断地吐露对HYBE和HYBE议长房时爀不满。 特别是对於房时爀，她曾毫不掩饰地批评，称其为「猪XX」。 闵熙珍当时还询问了如何将NewJeans从ADOR公司带出来，朴会长建议她首先应该离开ADOR公司，只有这样公司价值才会下降，最终才能把NewJeans带出来。



然而由於在投资方式上的意见不合，朴会长和闵熙珍未能达成合作。 之后闵熙珍方面否认了与朴会长的会面，朴会长表示因此遭遇了股价下跌等损失。

去年底《Dispatch》曾报导，闵熙珍在9月30日曾与Da Bo Link实际控制人A先生会面。 当时闵熙珍全面否认了这一事实，称：「我听说『我将获得某个投资』，『我将与某个公司签约』的消息在投资圈内传播，但这些完全不属实。」

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