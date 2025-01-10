閔熙珍說謊？投資商實名爆料：罵房時爀是「豬XX」，諮詢如何帶走NewJeans

2025年，閔熙珍和HYBE的爭議持續，這次有投資商直接爆料曾與閔熙珍商討挖走NewJeans。

韓媒「TenAsia」獨家公開了與Da Bo Link（音譯）會長朴正奎（音譯）的採訪，稱其去年曾與閔熙珍進行投資相關的討論。 朴會長表示，閔熙珍說自己從未見過他是謊言。

朴會長透露自己在去年8月底收到了閔熙珍的投資請求，而NewJeans成員A的叔叔B先生在其中充當了橋樑的角色。 據朴會長稱，B先生曾要求他向閔熙珍投資50億（韓幣，下同），朴會長則提出不如通過收購Da Bo Link來構建一個新的合作結構。

朴會長還透露去年9月，閔熙珍和B先生曾在他家裡進行過一次會面，朴會長向閔熙珍提出了收購Da Bo Link的建議，並討論了資金籌集的相關事宜。 在這一過程中，閔熙珍前代表不斷地吐露對HYBE和HYBE議長房時爀不滿。 特別是對於房時爀，她曾毫不掩飾地批評，稱其為「豬XX」。 閔熙珍當時還詢問了如何將NewJeans從ADOR公司帶出來，朴會長建議她首先應該離開ADOR公司，只有這樣公司價值才會下降，最終才能把NewJeans帶出來。



然而由於在投資方式上的意見不合，朴會長和閔熙珍未能達成合作。 之後閔熙珍方面否認了與朴會長的會面，朴會長表示因此遭遇了股價下跌等損失。

去年底《Dispatch》曾報導，閔熙珍在9月30日曾與Da Bo Link實際控制人A先生會面。 當時閔熙珍全面否認了這一事實，稱：「我聽說『我將獲得某個投資』，『我將與某個公司簽約』的消息在投資圈內傳播，但這些完全不屬實。」

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