他居然36岁了？《鱿鱼游戏2》海外粉超震惊！任时完很淡定：出国旅行总是被说「童颜」，已经习惯了

Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》系列作为全球现象级电视剧，只要出演，哪怕只有一闪而过的镜头都能被观众们记住，更别说戏份较多的主演们，每一个人都迎来了事业的高峰，人气全面爆发。

《鱿鱼游戏2》中出现了很多新面孔，偶像团出身的演员任时完就是其中之一，扮演的是「333号李名器」，前YouTuber，现年30岁，网名「珍奇名器」。 曾经靠「MG币」频道名利双收，直到做加密货币投资节目时中了骗局，造成自己、女友、以及订阅者们集体遭受巨额损失。 四处躲藏诈骗指控以及愤怒投资者，走投无路之下参加游戏寻找新机遇。



最近任时完接受了采访，回应了网民对《鱿鱼游戏2》的反应。 被问及最令自己印象深刻的反应时，他表示：「其实并没有特别期待什么反应，我的戏份本身并不算很多，而第二季更是几乎没有多少戏份。 观众们更多关注的应该是第二季本身，以及游戏或歌曲会如何呈现，而不是我个人，所以我并没有太关注（观众对我）的反应。」但他也补充道：「不过，回想起来大家认为『真是个让人讨厌、假装很有逻辑的人』之类的评价，对我来说这可能是对我的演技有所肯定，让我很高兴。」



尤其是海外观众们对任时完的真实年龄感震惊不已，完全想不到任时完1988年出生，今年已经36岁了，剧里的他看上去像20多岁的青年。 对此任时完表示：「我也看到了这样的留言，其实并不感到惊讶。 我很喜欢去国外旅行，每次出国时大家都会觉得我比实际年龄年轻，这也是我旅行时的常态。」透露自己早对被夸童颜已经免疫了。



接著任时完又笑著说：「每次我说『我是88年生的』时，大家都会感到很惊讶，所以我觉得这些反应扩张到了网上而已。」

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