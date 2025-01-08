「同龄朋友」李浚赫与柳演锡见面超尴尬？李浚赫失落表示：他让我很难过，没找我一起去84Line聚会

李浚赫看起来是真的很伤心 XD

昨日（7）刘在锡、柳演锡主持的《只要有空，》播出第10集，《我的完美秘书》的主演韩志旼、李浚赫作为嘉宾出演。



当天，柳演锡对李浚赫的登场表示亲切问候的同时，同时也散发出一点尴尬的气氛。他一边说：「浚赫啊～」刘在锡和韩志旼也很惊讶两人是不是认识，柳演锡表示：「最近的话我们比较像是网友！」李浚赫接著说：「但其实...他让我很难过！我看了节目，说有个84年生的聚会...说跟旗安84一起，却也没有叫我。」



惊慌失措的柳演锡解释说：「打算下周要举办84年生的聚会。」韩志旼也问：「84聚会？你们两人同岁吗？是可以随意说话（说平语）的关系吗？」没想到...又陷入一阵沈默 XD 李浚赫表示决定从今天开始这样做，他还说：「因为事实上我们只见过两次面，只有在活动现场见过。」



由韩志旼、李浚赫主演的《我的完美秘书》已在上周首播，该剧讲述除了工作什么都不会的猎头公司女CEO，与育儿、生活、工作都做得很好的男秘书，所展开的治愈罗曼史。首播两集也创下好的评价，不知道大家有没有追剧了呢？



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