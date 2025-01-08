不只太妍和Wendy发声！Super Junior艺声也抱怨对SM公司的不满

岌岌可危的 SMTOWN 30周年演唱会！继太妍（少女时代）和 Wendy（Red Velvet）发表不满之声后，艺声（Super Junior）也说出了他的想法。

最新韩媒iMBC报导指出，艺声最近与粉丝交流时提到即将举行的「SMTOWN LIVE 2025 in Seoul」首尔演唱会。他表示：「有时会看到有关『SMTOWN』的提问，首先，这是我待了20多年的公司举办的活动，所以会尽可能参与，但我很难参与专辑的音乐制作，特别是在团体曲中的冷淡待遇，已经让我感到很累了，甚至不想谈论它。现在我只想专注於自己的演出，希望大家能够理解。」



此前，太妍和Wendy也曾表达对公司内部沟通不顺畅的不满想法。（稍早报导：SM30周年演唱会起波澜！太妍爆公司未准备舞台，Wendy批公告延迟，SM与艺人矛盾升温？）



6日，太妍通过粉丝沟通平台透露：「我很想在舞台上展现出色的表现，也充满热情地希望能表演两、三首歌曲，为此我向公司表达意愿并一直等待。但结果是，他们完全没有做准备，所以（我）根本没办法参与演出。」Wendy也针对缺席公告向粉丝直接发声：「我和公司早在一个月前就谈好了，但公告却拖到今天才发布。应该有很多粉丝在期待Red Velvet五人同台演出，对此我感到很抱歉。」



*艺声发言相关报导：https://enews.imbc.com/News/RetrieveNewsInfo/443412

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