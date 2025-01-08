不只太妍和Wendy發聲！Super Junior藝聲也抱怨對SM公司的不滿

岌岌可危的 SMTOWN 30週年演唱會！繼太妍（少女時代）和 Wendy（Red Velvet）發表不滿之聲後，藝聲（Super Junior）也說出了他的想法。

最新韓媒iMBC報導指出，藝聲最近與粉絲交流時提到即將舉行的「SMTOWN LIVE 2025 in Seoul」首爾演唱會。他表示：「有時會看到有關『SMTOWN』的提問，首先，這是我待了20多年的公司舉辦的活動，所以會盡可能參與，但我很難參與專輯的音樂製作，特別是在團體曲中的冷淡待遇，已經讓我感到很累了，甚至不想談論它。現在我只想專注於自己的演出，希望大家能夠理解。」



此前，太妍和Wendy也曾表達對公司內部溝通不順暢的不滿想法。（稍早報導：SM30週年演唱會起波瀾！太妍爆公司未準備舞台，Wendy批公告延遲，SM與藝人矛盾升溫？）



6日，太妍通過粉絲溝通平台透露：「我很想在舞台上展現出色的表現，也充滿熱情地希望能表演兩、三首歌曲，為此我向公司表達意願並一直等待。但結果是，他們完全沒有做準備，所以（我）根本沒辦法參與演出。」Wendy也針對缺席公告向粉絲直接發聲：「我和公司早在一個月前就談好了，但公告卻拖到今天才發佈。應該有很多粉絲在期待Red Velvet五人同台演出，對此我感到很抱歉。」



*藝聲發言相關報導：https://enews.imbc.com/News/RetrieveNewsInfo/443412

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