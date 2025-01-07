朱智勋连续三强打！在《照明商店》与《爱在独木桥》之后今日再公布最新作品《重症外伤中心》1月24日公开陪大家过年！

最近作品一部接一部的主角男演员，应该只有朱智勋了吧！从《照明商店》的老板到《爱在独木桥》的学校理事长，今日再公开本月底即将开播的新作品《重症外伤中心》，朱智勋变身外科医师救人第一！

《重症外伤中心》剧情描述一位天才外科医师专家白江赫（朱智勋饰）为了挽救有名无实的重症外伤组而走马上任后，所发生的一连串令人痛快叫好的故事。为了重整这个有名无实的重症外伤团队，这位粗暴天使白江赫即将为了在黄金时间内拯救患者而奔跑，有笑声也有动作戏码，将带给观众们紧张又痛快的剧情。



除了由朱智勋所饰演这位不向不公不义屈服的白江赫，还有被传唤到重症外伤组的菁英秋英宇，以及拥有5年经验的重症外伤资深护士河英，还有不安好心想打倒白江赫的肛门外科科长尹京浩、麻醉疼痛医学科医师郑在光等演员们共同演出。随著预告片的释出，让大家开始感受到所谓重症外伤中心的紧急情况。



天才医师白江赫一登场就展现不凡气场，此外他更有与众不同的行事风格，一举一动都将令人瞠目结舌。重症外伤组被外界认为「救活越多人就造成越多医院赤字」，白江赫却要把「重症外伤组」扩大打造为「重症外伤中心」，为了死守黄金时间以及发挥自己的天才所长，在许多生死攸关的时刻，白江赫都将赶往患者所在的现场。



导演表示，《重症外伤中心》将是一部充满笑声与感动，动作与喜剧的一部作品，就像带给观众的一帖处方，既包含英雄元素，又包含动作刺激，也不乏人伦温馨以及趣味，请大家期待1月24日的公开。



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