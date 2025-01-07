2025韩剧话题榜《鱿鱼游戏2》夺冠占比高达48%，演员榜《现在拨打的电话》「白女婿」柳演锡最热门！

2025年1月的第一周大家都在看什么～关注什么！都有什么新剧开播～，那你绝对不能错过这篇消息「话题韩剧 TOP.10」、「演员榜 TOP.10」一次看。

根据韩国 GOODDATA FUNdex 调查网站最新 TV-OTT 电视剧话题度排行中，Netflix《鱿鱼游戏2》以48.91%的成绩排名第一 No.1（一般超过20%就是super热门了）。



No.2《现在拨打的电话》（12.78%）



No.3《玉氏夫人传》（9.46%）



No.4《我的完美秘书》

No.5《问问星星吧》

No.6《入住汉阳》

No.7《重返20岁》

No.8《熨斗家族》

No.9《灰姑娘游戏》

No.10《照明商店》



此外，演员榜则由柳演锡《现在拨打的电话》拿下冠军 No.1，是2025年初最热门的「白女婿」！



No.2 林知衍《玉氏夫人传》

No.3 李政宰《鱿鱼游戏2》

No.4 秋泳愚《玉氏夫人传》

No.5 蔡秀彬《现在拨打的电话》



No.6 李浚赫《我的完美秘书》

No.7 韩志旼《我的完美秘书》

No.8 T.O.P《鱿鱼游戏2》

No.9 李敏镐《问问星星吧》

No.10 李炳宪《鱿鱼游戏2》

（韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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