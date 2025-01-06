SM迎30周年推出周边！少女时代「8人完整体」最新合照曝光，网友：要回归了吗？好想看演唱会

现在是少女时代！以后是少女时代！永远都是少女时代！

SM 今年迎来创立30周年，计划展开多样的线上线下活动。包含即将在1月11日至12日於首尔高尺巨蛋举办的「SMTOWN LIVE 2025」演唱会、SMTOWN 专辑、K-POP和古典音乐相结合的管弦乐队现场演出、30周年纪念品牌胶卷等。



相关周边产品也在近日陆续公开，包含帽子、衣服、围巾、团体照＆小卡等，其中吸引大家视线的是少女时代以8人完整体一起拍摄团体照。相关周边一公开，也立即在网路上引发热烈讨论，网友：「要回归了吗」、「竟然是完整体」、「今年可以再回归一次吗」、「没有要参加演唱会，这个照片是怎么回事」、「别卖周边了！想看演唱会」、「会不会去SMTOWN LIVE 呢（太妍之前表示不会参加）」等等，



少女时代去年8月迎来出道17周年，成员们也分享聚会的合照，虽然 Sunny 没有出席，但贴心的忙内徐玄也把他的照片Ｐ图补上。她们最近一次回归是2022年庆祝出道15周年，发表正规七辑《FOREVER 1》，也举行了粉丝见面会，希望可以再次看到她们合体回归啊！



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