《现在拨打的电话》掀起追剧热潮！柳演锡谈理想型，还透露和蔡秀彬亲近花了点时间

《现在拨打的电话》改编自同名小说，讲述一对政治联姻3年、彼此没有交流的「橱窗夫妇」，因一通绑架犯的恐吓电话而开始的火热浪漫史。

最后一集以全国收视率8.6%、首都圈收视率8.5%，刷新自身最高纪录，Netflix 以12月第四周（23～29日）爲基准，在全球非英语圈TV秀部门中排名第4位。

柳演锡接受采访也提到《现在拨打的电话》的全球关注。柳演锡说：「虽然总是会抱著某种期待开始拍戏，但结果总是无法预测，没想到反响这么热烈。听到不仅在国内，在海外的排名也很靠前的消息时，我感到很惊讶。最后一集结束后收到很多海外反响，非常感谢大家的喜爱。」



而柳演锡和蔡秀彬的默契度也让不少海外粉丝们纷纷留言「交往吧」、「结婚吧」。柳演锡表示：「大家都说化学反应很好，非常感谢，非常感谢大家对我们的罗曼史和『司珠情侣』投入其中，交往（的可能性）？也不是我随便就能做的，真的很感谢支持。虽然拍了惊悚片，但也希望罗曼史能展现出来，希望这些都能顺利解决，让观众们能被这对情侣的爱情故事吸引。」



柳演锡还提到刚开始和蔡秀彬其实很尴尬，他说：「秀彬很认生，亲近花了一点时间。因为是同一个公司（King Kong by STARSHIP娱乐），秀彬也有意外地开朗的部分，所以好像是对我有了依靠，很感谢在拍摄辛苦戏份的时候也一直跟著我。」

被问到有没有结婚的想法时？柳演锡表示：「并不是没有结婚的想法，但是好像还没能遇到另一半。」谈到理想型，柳演锡说是可以好好沟通的人，他说：「希望能有可以沟通、倾诉的人，光是聊天就很有趣的人。」



另外，柳演锡将在1月18日下午6时，在光云大学东海文化艺术馆举行粉丝见面会《The Secret Code： Y》，他本人也亲自参与策划，细心地为见面会添加自己的创意。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻