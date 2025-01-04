【有图】宋智孝创立内衣品牌亲自当模特！火辣健美身材超吸睛，「这一点」略显遗憾

宋智孝之前在综艺节目中透露正在创立自己的内衣和香水品牌，近日前者已经正式上线！其中很多模特图都是宋智孝亲自穿上身拍摄，毫不吝啬秀出火辣健美好身材。

宋智孝去年12月28日在个人IG PO图写道「2024.12.29. AM 10：00 OPENING」，预告内衣品牌即将发布，随后通过品牌官方IG公开了多张亲自拍摄的照片，积极助力宣传。





照片中宋智孝时而穿著宽松睡衣，时而只穿最简单的内衣，在居家风格的室内场景中摆出各种姿势，秀出丰满上围和坚实腹肌，引来各国网友留言大呼「欧尼好辣」「身材超好」「太美了」。









为了推出这一个人品牌，宋智孝已经默默做了很久努力。 去年7月，宋智孝出演刘在锡网综《藉口罢了》时透露说，从8年前就开始做各方面准备，包括亲自去东大门采购和触摸布料等等。 因为没有跟任何公司合作，全靠宋智孝自己和2位职员，真的十分辛苦。 刘在锡也说知道宋智孝倾注的热情和心血，希望事业发展顺利。

不过照片公开后，有部份韩国网友指出少许问题，包括内衣size不合、看起来不够贴身和舒适，背景单调、地板纸缺乏质感等等。





尤其直接躺在地上、裤子褪到一半的那张，构图视角都很难说是现代女性会有好感的风格。





韩国网友指出，现在的女性内衣比起突出模特更强调舒适和方便活动，宋智孝这组照片看起来像20年前的拍摄风格，认为摄影团队缺乏审美、不懂时下趋势，结果是「只有宋智孝好看」，因此略显遗憾。





宋智孝的品牌还公开了她拍摄的宣传影片，动起来的模样健康性感又可爱。 恭喜宋智孝终於如愿以偿当上CEO！



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