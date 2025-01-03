是男秘书！《我的完美秘书》今开播，抢先看李浚赫暖替韩志旼照路，手机妙花种子反差萌

由《或好或坏的东载》李浚赫与《我们的蓝调时光》韩志旼携手主演的浪漫喜剧、SBS全新金土剧《我的完美秘书》，就在今晚首播！

《我的完美秘书》剧情讲述工作能力强的猎人头公司CEO「姜智允」，和她的完美秘书「刘恩浩」，之间的「贴身守护罗史」，导演为《权贵复仇》副导演咸俊浩。先前就因两人搭配看起来相当登对而受到瞩目，且这是李浚赫自2018年《致忘了诗的你》后，睽违7年再演浪漫喜剧！



先前公开的预告就可看见「刘恩浩」多么温柔细心、多么令人心动，「姜智允」也忍不住在意！刘恩浩的温柔从上班时间延伸到下班，办公室延伸到外头……光预告片就让网友忍不住惊呼「化学反应很好」、「搭在一起太好看」。

▼4分钟精华预告片



今晚首播前，SBS已公开一支抢先看片段，姜智允和刘恩浩晚间在一座山上步道走著，姜智允的手机没电后顿时一片黑，刘恩浩走过她后，无奈地打开手电筒替她照亮步道。两人似乎有点恩怨，刘恩浩一开始故意对著姜智允的脸照，姜智允离开步道后对他说：「我们不要再见第二次了。」刘恩浩什么话都没说，直接比著寺庙的匾额「不二门」。姜智允拿出口袋里刘恩浩的名片看了看，这时的刘恩浩应该还不是姜智允秘书。



虽然两人看起来相处得不太愉快，可是刘恩浩在照亮路途时，可见他细心的随著姜智允的步伐照亮，温暖至极。而他举起的手机，手机壳意外露出妙花种子贴纸，相当有反差萌，不过贴纸可能是他的女儿贴的？没错，他是有个六岁女儿的单亲爸爸，如果是女儿贴的贴纸，又可见刘恩浩对女儿是多么宠溺了。



▼抢先看影片



《我的完美秘书》韩国时间今晚21时50分於SBS首播。



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