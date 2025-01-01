曝T.O.P《鱿鱼游戏2》片酬每集3亿！韩媒嘲「人如其名」，导演识人不清

《鱿鱼游戏2》已全球同步上映，也许是对新一季期待过大，导致不少观众观看后直呼「不如第一季」，口碑呈两极化，而其中被吐槽最多的则是T.O.P（崔铉胜），如同他剧内的名字「萨诺斯」一样，是全片的「萨诺斯」（《复仇者联盟》中的大反派，又译「灭霸」）。 现实中的他因吸食大麻被判有罪，而在剧中饰演「瘾君子RAPPER」一角似乎运用了「方法派演技」，但最终却未能展现令人满意的演技。

T.O.P在《鱿鱼游戏2》中饰演落魄RAPPER「萨诺斯」。 他因追随YouTuber李明器（任时完 饰）推荐的虚拟货币投资失败而破产，后来为了重新赚钱而加入了游戏。 他还偷偷携带并服用合成毒品，在参赛者之间制造混乱，将他们推向死亡，成为剧中的反派角色。



这是T.O.P自2016年因吸食大麻被判有罪后的复出作品，当他加入《鱿鱼游戏2》的消息传出时，关於他复出的争议便随之而来。 由於他此前从未展示过反省的姿态，突然加入这一全球热门系列让他遭到了广泛的批评。 对此，导演黄东赫曾表示，T.O.P本人意志非常坚定，并劝解观众「等看了作品后再来做评价」。

《鱿鱼游戏2》正式上线后几乎没有人能理解黄导演自信的来源。 反而SNS和各大论坛全都在关注李政宰、T.O.P以及黄东赫导演之间的私交，批评这是一次「人脉选角」，全靠关系上位。 再加上T.O.P据传每集出演费用高达3亿的消息，更加引发了大众的不满。



黄导演似乎并不打算承认自己的判断失误。 他在近期的采访时表示：「被剧中T.O.P的表演感动了，尽管经历了漫长的空白期，作为导演，我认为T.O.P展现了非常令人印象深刻的演技。 他对角色的诠释让我非常满意。」

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