官方吐槽最致命！《鱿鱼游戏2》T.O.P 剧里被问有没有吸过，网：简直就是本色出演

Netflix《鱿鱼游戏2》在昨天上线后，主演中 BIGBANG 出身的 T.O.P（崔胜铉）也成为了大众关注的焦点，韩媒一致性出现批评声浪，但也有很多观众是为了他才打开来看的。

T.O.P 演出的角色是让人难以捉摸的饶舌歌手萨诺斯（230号），没错！就是跟漫威（Marvel）大魔王萨诺斯（Thanos）同名，手上也有象徵著无限宝石手套的造型，曾在Rap比赛中获得亚军而出名，因误信加密货币投资而惨赔才会参加游戏。



（接著会稍微谈到 EP.3 剧情，请斟酌观看）



在第一场游戏「123木头人」中，男主成奇勋（李政宰 饰）卖力大喊指挥大家游戏方式，却被196号的漂亮参赛女生当成是在嗑药，

T.O.P 说：「不对，嗑药不是这样的。」

196号 问：「你嗑过？」

T.O.P 回：「有兴趣吗？」





在此前 T.O.P 也有稍微 RAP 一段，后面也有因为太紧张而拿出藏好的药直接开嗑，被网友评价：「简直就是本色出演」、「不需要演技，因为就是在演自己」、「我就是冲著 T.O.P 才打开来看的」、「这确实是完美选角了，但感觉给别人演也可以」、「根本就是导演量身打造给他的角色了吧」

PS：韩国媒体目前出现很多新闻批评 T.O.P 的演技、RAP 退步，但也有很多网友认为他轻浮表演很符合角色，RAP 实力也是故意表现出亚军的水准。



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