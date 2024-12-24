租赁半年！池睿恩成为《Running Man》固定成员，粉丝涌入官方IG留言：非常失望、池睿恩何时离开

22日播出《Running Man》公开「「超酷RM年末派对下篇」，在当天的节目中，宣布池睿恩成为固定成员。

刘在锡回想起池睿恩首次出演《Running Man》的6月，说：「睿恩现在变成了成员...像我们这样播出很久的节目，粉丝们对成员们的变动会比较敏感。」虽然很担心，但是也欣慰地说：「睿恩为我们的节目注入很多活力。」其他成员也起哄要她请客，金钟国则开玩笑说：「不用请客～分一点酬劳给我们就行了。」



接著，池睿恩发表加入《Running Man》的感想说：「我很荣幸能加入长寿综艺节目，成爲艺人之后，如果问我『想上什么节目？』我一定会说《Running Man》。」并展示少女时代的〈The Boys〉无伴奏舞蹈，引发现场笑声一片。



《Running Man》从2010年开始连续14年播出，延续独一无二的「长寿综艺」的命脉。特别是海外粉丝群强大的节目特性上对成员们的变动非常敏感，对新加入的成员很反感。对此，池睿恩也没能逃过粉丝们的犀利的目光，恶意留言接连不断，她还因此关闭 IG 的留言。



在宣布池睿恩成为固定成员后，也让不少海外粉丝在官方 IG 留言：「真的不想看池睿恩在《Running Man》，特别没意思，只会喊叫，游戏也不太会玩」、「只要有原本的成员就很有趣，池睿恩何时离开」、「真的非常失望」、「池睿恩OUT」、「希望池睿恩不要继续出演节目，因爲她所有的反应都是假的」、「这是真的吗」等等。

而《Running Man》崔馨仁PD近期接受采访也表示：「池睿恩本来就和所有成员合作得很好，HAHA、池锡辰、梁世灿都是这样，金钟国和宋智孝也加入的话应该会很有趣。」并表示即使池睿恩加入，租赁制度也不会结束。同时，崔馨仁PD也强调：「我想说请多多关照睿恩，她说会看所有的留言，希望大家多多支持睿恩的加入。」



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