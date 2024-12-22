INFINITE六人完整体来台欢庆15周年！为台粉更改中文歌词「钱包」跟「抽屉」太可爱〜

男团INFINITE终於再度以6人完整体来台演出，在圣诞节前邀台粉共同欢庆《15th ANNIVERSARY CONCERT IN TAIPEI》，本次的巡回演出2周前从首尔开跑，在本周末21日与22日连续两天来到台北站。





一开场的VCR让六位成员都成了时尚名模，非常帅气的走秀画面让粉丝们已经开始尖叫，而六人终於一字排开登上了舞台，并且用酷酷的表情从主舞台走入延伸舞台，连续带来三首歌曲「Last Romeo」「Paradise」以及「The EYE」让全场粉丝们用力挥舞著手灯并大声合唱并尖叫著。L还刻意请圣圭好好发音中文的「钱包」跟「抽屉」，下一首歌曲一下，大家才发现原来这两个中文单字出现在歌曲中，相当逗趣。





圣圭也说明著这是INFINITE纪念成军15周年的演出，非常开心在首尔场之后能够来到台北场与台粉同欢。L也表示为了本次的演出，六人相当认真的准备特别的舞台，除了六人合体演出，更准备了每一位的SOLO舞台，圣圭与优铉两人演唱对方的歌曲，也互相称赞著彼此的表现，身材很棒的成烈总是被大家期待什么时候会露出胸肌，不过成烈却抛出「今天L如果脱了我就脱」的但书，南优铉更赶紧说「现场有很多学生」，不可太过裸露。





L为了展现唱功在舞台上表演拉长音，还自备一把纸花自己抛往自己头上，成员们为了把他打断还故意把纸花丢一片到L嘴里，L只好许愿「明天我一定要成功」。成员们起哄要他再重来一次，L要求大家与他保持距离，不能再打断他，没想到L所站立的位置直接被高高升起，他一个人站在升降舞台上完成了心愿！不过他也突然觉得一个人在高台上有点尴尬，气氛非常逗趣。





INFINITE也带来全新歌曲，并且向粉丝们预告在明年3月即将推出全新专辑，期待大家的支持。在安可前的桥段还特别让粉丝们有置身KTV的感受，准备了许多歌曲的导唱文字让全场一起同乐，粉丝们应援的样子也呈现在舞台上的大萤幕，全场一起唱得不亦乐乎。INFINITE更在安可曲时走下台与全场粉丝们近距离互动，让全场粉丝们相当惊喜。



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