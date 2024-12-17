李伊庚被爆欠高利贷？！本人回应：是误会啦！ 为帮朋友欠债8500万

演员李伊庚因在《和我老公结婚吧》中饰演渣男前夫一角而人气大爆发，各种综艺邀约不断，没想到这种忙碌的工作状态却让他传出「高利贷传闻」。

最近，李伊庚在电视剧和综艺之间来回奔波，忙得不可开交。身为演员的他最近还摇身一变成了抒情歌手。作客朴明洙广播节目的李伊庚透露日前还在日本举办了演出，并表示：「我正在悄悄地打造属於自己的风格和舞台。」一位听众开玩笑地问：「是不是借了高利贷？」李伊庚回应道：「最近真的有人问我『是不是欠了债，怎么忙成这样』，目前我固定出演的综艺有4个，周末参加了2个综艺节目；两部电视剧中有一部刚刚结束，下个月还有一部电影上映，现在正在拍摄两部电视剧，同时发布了抒情歌曲，顺便来见见大哥（朴明洙）。」朴明洙感慨道：「你几乎没有休息的时间啊。」但李伊庚却说：「我觉得这对我来说就是在休息。」

节目中还提到李伊庚的一则善行事迹。他曾在汉江制止了一名醉酒者的意外行为。 他回忆道：「为了拍摄裸露戏份，我锻炼了身体，当时正走过汉南大桥，准备去预订的洗车场。这时有人突然冲向车辆，试图跳入汉江。我下意识地跑过去将那人制服。当时天气很冷，我脱下外套假装给他盖上，其实是将他绑了起来。」



李伊庚的善行不止於此，他还曾为一位处境艰难的同期朋友开了家炸鸡店。他说道：「这个朋友真的非常努力，但生活并不顺利。我想为他带来一丝希望，於是帮他开了家炸鸡店。但结果成了不堪回首的黑历史，只留下了债务，不过那个朋友现在过得很好。店铺留下的债务还有8500万韩元，我们约定一起偿还。」

李伊庚尝试进军音乐剧领域。他坦言：「音乐剧是另一个世界。每次观众花钱买票、抽时间来看我演出时，我都希望能呈现出比他们期待还要好的表现，但往往达不到自己的标准，所以总觉得抱歉和压力很大。我总是宣称不会再出演音乐剧了，但每次音乐剧相关人士联系我时，我又会陷入纠结。」

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