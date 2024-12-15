全昭旻离开《Running Man》一度「看不到未来」，咖啡厅兼职重拾梦想热情

池锡辰YT频道「池舒适的世界」最近一期嘉宾是全昭旻和崔丹尼尔，全昭旻分享了从《Running Man》毕业后一年来的近况，透露曾经因为对未来感到迷茫而去咖啡厅做兼职。

全昭旻去年11月为将事业重心转移到演员而离开《Running Man》，时隔一年和池锡辰重逢，两人都很开心，池锡辰打趣说当初十分担心她离开后适应不了外面的世界，全昭旻则一直强调不是离开而是「毕业」XD 如今全昭旻带著新剧《松理不Sorry》男主角崔丹尼尔一起做客，亲手做了贝果和果汁给大家一起享用。



全昭旻分享这一年来的近况：从《RM》毕业后仅仅三四个月就开始了电影拍摄工作，接著拍了两部独幕剧，再然后就到了刚刚开播的剧集《松理不Sorry》。

全昭旻坦言一开始十分担忧，因为退出节目时完全没敲定任何工作，自己又搬去了负担有些重的新居，不知该如何在业界生存下去，一时间感觉看不到未来。 刚好全昭旻认识的一个哥哥在Channel A和Studio Dragon所在大楼开咖啡厅，全昭旻於是去做兼职，条件是不戴帽子或口罩、以帮助咖啡厅提升销售额，但时薪跟大家一样XD客人们果然纷纷认出全昭旻，但大家都以为她只是来做体验，四处寻找隐藏摄像机XD



池锡辰对於全昭旻做咖啡厅兼职一事感到十分意外，全昭旻则表示这段经历让她想起29岁时在咖啡厅做兼职的时光，仿佛回到过去满怀梦想的状态，获得了不少能量充电。



很多网友看过这期节目后建议全昭旻不要以毕业生自居，而是转换成休学生心态，欢迎随时回来《RM》复学，或者以返校生嘉宾的身份再次出演《RM》。

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