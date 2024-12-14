「秀智变了」上热搜！原来是这颗痣没了

「国民初恋」秀智登上热搜，这次是因为她眼睛上「标志性符号」竟然不见了！

长期以来「点缀」在秀智眼睛旁的小黑点如今消失了，这一变化引起了粉丝们的关注，他们纷纷表示：「秀智的眼睛变得一片纯白。」



据悉这个黑点是一种「结膜痣」，结膜痣是由於眼睛白色巩膜上的黑色素细胞过度生成和沉积而形成的，通常只出现在一只眼睛，常见於黑色瞳孔周围。 这种痣属於后天形成，一般不会影响视力或视野，也不会引发疼痛。 但从美观角度来看，有些人可能会觉得不够理想，因此即使没有功能性不适，也可能选择进行去除手术。

秀智最近接受了结膜痣的去除手术。 据报导该手术相对简单，可以通过激光治疗或化学剥脱术完成，整个过程仅需5到10分钟，因此秀智手术过程并无太大难度。 术后出席活动的她那清爽又干净的眼睛，真是让人挪不开视线！



粉丝们在得知这一消息后表达了自己的看法，有人称：「眼睛变白了更美了」、「虽然是眼睛手术，可能会有压力，但手术成功了，真是太好了」、「无论有没有痣，秀智都很漂亮」等。

此外，秀智已确定出演金银淑作家的新剧《一切都会实现吗》（暂译）。 该剧由金宇彬和秀智携手主演，讲述了时隔千年苏醒的神灯精灵遇到冷漠的新主人后，围绕可能是幸运或惩罚的三个愿望展开的故事，秀智出演有情感缺陷，将精灵从惩罚中拯救出来的女人。

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