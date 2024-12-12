Disney+《照明商店》简直是雪炫代表作！第五集全程零台词「超强眼神变化」网封教科书级别

Disney+年末的经典大作《照明商店》继上周一口气首播4集后，果然立刻在网路上掀起讨论！不少网友对於各个角色都是好奇度破表，而该剧也是众星云集，找来朱智勋、朴宝英、裵晟佑与雪炫等人主演，在最新播出的集数中，可说是雪炫的高光时刻！尤其在第五集她几乎是全程零台词，但却能透过教科书级别的演技逼哭网友，不少人坦言原本以为看得是鬼片，但最后却流下了心痛的眼泪！

雪炫演技大跃进！

尽管是以偶像出身，但雪炫却在戏剧这条路闯出属於自己的一片天。她在《照明商店》中饰演李至永一角，剧中的她几乎是胭脂未施，而且全身总是湿答答，看起来相当沧桑又狼狈，与过去女神风范大相径庭。然而她却也因此让观众看见她最纯粹的演技，无论是见到爱人崩溃大哭的模样还是恋爱中的小女人，各种情绪都可以完美消化。尤其第五集中她全程都没有台词，却能够用演技传达心情波动，一幕看见远方有车辆掉进海里的桥段，她就算报了警却也发不出声音，只能一昧的狂奔到医院，激动又无助的情感张力展露无遗。



李至永、金玄民关系终於解谜

从前四集中李至永宛如女鬼一般，素颜又披头散发，且身边总是拖著一个行李箱、指甲甚至还是反长在指腹，在公车站不断询问金玄民「你认识我吗？」惊悚程度破表。然而在第五集也终於公开两人关系。原来李至永跟金玄民在生前是一对情侣，但男方在见她的路上车祸昏迷，李至永被对方母亲咒骂一顿，让她决定前往黄泉路陪伴爱人。未料在断气前一秒她收到「金玄民还活著！」的讯息，但一切为时已晚...死命挣扎勒在脖子的绳子也使至永的指甲因此掉落。因此来到阴阳边界的李至永除了要把金玄民推回人间外，也希望爱人能够认出自己。

值得一提的是，金玄民只要走几步路就会晕倒，甚至有身体对折的恐怖场景，从第5-6集可以发现，金玄民在车祸当下，他的腰已近乎折断，因此他根本没有力气走路，甚至连医生都对他仍活著感到非常神奇。李至永为了赶在自己被出殡前唤醒金玄民的记忆（或说是生存意志），才会将他装进行李箱，带他到两人过去约会的景点，并用缝补的方式让金玄民反覆重生。导演巧妙将缝补的动作比喻成心跳的声音，也呼应了前四集护理师权永知（朴宝英饰演）说过的「病人的意志除了自己的之外，别人给他的意志也是相当重要的！」



刑警的觉醒

不同於原著，在《照明商店》原创剧中多了新角色—刑警杨成识（裵晟佑饰演）。在前面四集中其实已经了解杨成识是阴间的魂魄之一，然而他整天却忙著追捕嫌犯，似乎连家庭都支离破碎。在第五、六集中，他发现了自己的不同，透过打火机和热咖啡发现自己感觉不到烫，也尝不出味道，连倒影反射都能看见他头上似乎少了什么。因此向「照明商店」老板郑远永（朱智勋饰演）问：「这里是照明商店，那这个地方是哪里？」这样的觉醒是否有特殊含义？令人好奇后续发展。



「照明商店」老板

剧情进入到中段，在公车上的6名陌生人的故事也开始有了交代。然而网友最好奇的，大多数依然是「照明商店」老板郑远永的背景。郑远永只说自己是照明商店的老板，但他却可以发现每个人细微的不同，也知道灯泡的真正含义。在第六集中杨成识表明自己有奇怪的地方，说著：「在这里夜晚永远不会结束，我必须知道奇怪的是我，还是这个地方。」郑远永却回了一句：「我也问过相同问题」随后便拿下了墨镜，他的双眼却在一瞬间变成宛如猫眼的瞳孔，究竟郑远永真实身份为何？请继续锁定每周三上架的《照明商店》！



Disney+ 原创剧《照明商店》每周三下午 4:00 上架新集数

●《照明商店》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-6620d99f-aac9-473b-8ff8-f248e123b5cc

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻