律师分析NewJeans前景：需返还NewJeans团名，也不能唱团队的歌曲，版权等归ADOR所有

闵熙珍与母公司HYBE发生纠纷，也连累了她一手打造出来的NewJeans。 NewJeans 的5名成员选择站在闵熙珍这一边，在提出的要求没有得到满足之后，组合5名成员也宣布解约。 事情越闹越大，有专家分析了团队即将面临的问题和活动前景。

日前法务法人Ro&More的李志勋律师通过其YouTube频道「认识的律师」上传了一段标题为「NewJeans 是权力 | 权力者踢开梯子」的影片，他就NewJeans未来的活动前景发表了看法，指出：「如果继续活动，就不能再用『NewJeans』这个名字了， 因为NewJeans目前主张根据合约正当解约，按此逻辑，合约中的版权、商标权、智慧财产权等理应归ADOR所有。」

李律师进一步表示：「因此『NewJeans』这个名字必须还回去，至少需要保持一致性。 如果继续使用这个名字，可能会产生赔偿责任。 不过这也可以理解为通过法律诉讼夺回名字的意图。 同时是否能够继续演艺活动，还需要查看合约内容，这样才能降低风险。」



对於NewJeans提出的「合约解除」主张，李律师分析称：「关於『哪些行为妨碍了演艺活动』的解释存在分歧，因此很难认为解约已成立。 如果NewJeans通过内容证明提出的6项整改要求是其认为妨碍演艺活动的依据，那么我认为这些理由难以构成妨碍演艺活动，进而达到解约的程度。 虽然他们声称解约已生效，但在我看来并非如此。」

此外，他还针对NewJeans表示「完全不打算支付违约金」的立场发表评论：「但这是必须支付的。 如果在需要支付的情况下，宣称『不打算支付』，在社会上是难以被接受的，她们或许一分钱都不想付，但最终还是得支付。 这将成为NewJeans面临的法律风险。」



此前，NewJeans於11月28日召开紧急记者会，宣布自11月29日起终止与ADOR的专属合约。 对此，ADOR於12月5日通过官方立场声明：「尽管我们希望避免通过法律手段解决与旗下艺人之间的问题，但为了让艺人以及相关各方明确专属合约并非单方面主张即可轻易终止，公司不得不采取这一措施。」随后，ADOR於12月3日向首尔中央地方法院提起了专属合约效力确认诉讼。

在宣布解约后5位成员於12月7日作为嘉宾出席了在仁川Inspire Arena举办的日本组合YOASOBI的来韩演出。 不过当天五位成员并未使用「大家好，我们是NewJeans」的官方问候语，而是分别以自己的名字打招呼。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻